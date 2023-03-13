رضوى الشربيني ومفيدة شيحة.. تعليقات صادمة على تصرف زوجة حسن شاكوش

تصدرت زوجة حسن شاكوش مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصرفها الغريب أثناء حفل زفافها مما فاجأ الجميع.

قامت زوجة حسن شاكوش خلال حفل الزفاف بتصرف مفاجئ وغريب، حيث ظهرت ساجدة لتعبر عن فرحتها بزواجها من حسن شاكوش.

وقالت ريم زوجة حسن شاكوش تفسير حركة سجودها في فرحها في إحدى التصريحات :" كنت واخدة عهد على نفسي إني أسجد بعد الفيرست لوك.. وحسن إنسان جدع ويستاهل".

لكن تعرضت زوجة حسن شاكوش لحملة من الانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا و المذيعات أيضا، وذلك بسبب سجودها في حفل زفافها.

علقت المذيعة رضوى الشربيني على تصرف زوجة حسن شاكوش قائلة:" أن ما قامت به زوجة حسن شاكوش، رد فعل مبالغ فيه..مش لازم أعمل سحبة مايكل.. ووصفت فعلها أوفر جدًا وماتعملوش زيها يا بنات ربنا موجود، فأحنا نقدر نحمده طول الوقت، مش لازم أعمل سحبة مايكل دي."

بينما انتقدت المذيعة مفيدة شيحة سجدة زوجة حسن شاكوش وقالت:"أقول لعروسة حسن شاكوش أنتي قللتي من نفسك قدام اهلك، وقدام جوزك، واوعى تصدقي اي كلام غير ده".