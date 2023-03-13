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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ساعات | الأرصاد توجه رسالة عاجلة لسكان القاهرة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من اليوم تشهد تقلبات جوية، بدأت بـ نشاط لـ الرياح، وأن البلاد غدًا الثلاثاء تشهد ذروة التقلبات الجوية.

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غدا الذروة.. نداء عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

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أمطار على القاهرة| تحذير عاجل من الأرصاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة “إم بي سي مصر 2”، أن الرياح تصل سرعتها لـ 40 كيلو، ويكون معها أتربة ورمال.

وأوضحت أن البلاد تسجل اليوم 28 درجة، وغدًا ستسجل 20 درجة، وأن اليوم فى المساء سيكون هناك أمطار، وأن الأمطار غدًا ستكون أعلى من اليوم.

فرص سقوط الأمطار ستكون من مساء اليوم

وتابعت "فرص سقوط الأمطار ستكون من مساء اليوم على القاهرة، وأن على المواطنين توخى الحذر من التقلبات الجوية التى تؤثر على البلاد".

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