بعد ساعات | الأرصاد توجه رسالة عاجلة لسكان القاهرة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من اليوم تشهد تقلبات جوية، بدأت بـ نشاط لـ الرياح، وأن البلاد غدًا الثلاثاء تشهد ذروة التقلبات الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة “إم بي سي مصر 2”، أن الرياح تصل سرعتها لـ 40 كيلو، ويكون معها أتربة ورمال.

وأوضحت أن البلاد تسجل اليوم 28 درجة، وغدًا ستسجل 20 درجة، وأن اليوم فى المساء سيكون هناك أمطار، وأن الأمطار غدًا ستكون أعلى من اليوم.

فرص سقوط الأمطار ستكون من مساء اليوم

وتابعت "فرص سقوط الأمطار ستكون من مساء اليوم على القاهرة، وأن على المواطنين توخى الحذر من التقلبات الجوية التى تؤثر على البلاد".