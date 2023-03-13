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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سائح يصفع ساحرا أستراليا على وجهه لهذا السبب| فيديو

ساحر يصفع على وجهه
ساحر يصفع على وجهه

تعرض ساحر للصفع على وجهه من قبل زوج غيور، خلال عرض مسرحي على سفينة سياحية.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان الساحر الأسترالي  "بن مورفي"، يؤدي عرضًا على السفينة  السياحية  Royal Caribbean's Quantum of the Seas  عندما دعا إحدى السائحات لأداء خدعة سحرية معها ليشعر زوجها بالغيرة ويقدم على صفع الساحر الذي سقط أرضاً جراء الضربة التي تلقاها.

ويوضح مقطع فيديو صادم، الساحر وهو يقوم بخدعة سحرية مع السائحة بالمركب، خلال عرضه المسرحي،  حيث حاول سحب أحد الأوراق من فم السائحة عبر فمه، مما دفع هذا الأمر زوج السائحة إلى مهاجمة الساحر وسحله على خشبة المسرح بصفعة عنيفة أسقطت الساحر أرضاً.

 

دفع أسلوب الساحر مع  السائحة زوجها الغيور إلى مهاجمته وتلقينه درساً، حول طريقته غير اللائقة في التعامل مع زوجته، التي اعترضت في النهاية على ردة فعل زوجها تجاه الساحر  المثير للجدل.

ساحر سفينة سياحية سائح

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