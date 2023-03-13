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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار وسفير سنغافورة بالقاهرة يبحثان سبل تعزيز التعاون

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير دومنيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير دومنيك جوه، مشيراً إلى العلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

 

وخلال اللقاء، تم مناقشة أوجه التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من سنغافورة إلى مصر، ولاسيما في ظل الطلب المتزايد من جانب السائحين بسنغافورة لزيارة المقصد السياحي المصري، كما تم بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار الفندقي.

 

كما تم الاشارة إلى الويبنار (Webinar) المقرر عقده بين مسئولي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ونظرائهم في دولة سنغافورة  خلال الأيام القادمة وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون للترويج للمقصد السياحي المصري في سنغافورة وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنظيم زيارات تعريفية لمنظمي الرحلات بدولة سنغافورة لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمصر.

 

كما ستتناول ورشة العمل الحديث عن معرض " NATAS Holidays 2023" الذي سيُقام بدولة سنغافورة في شهر أغسطس القادم وإمكانية مشاركة مصر في هذا المعرض بجناح للترويج للمقصد السياحي المصري وتعريف المشاركين في فعاليات المعرض بمقوماته السياحية والأثرية المتنوعة.

 

وعلى المستوى الأثري تطرق اللقاء للحديث عن بعثة أثرية من سنغافورة لعمل حفائر أثرية في مصر في منطقة برانيس بمحافظة البحر الأحمر.

 

وقد حضر اللقاء، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

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