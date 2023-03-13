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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض أهلا رمضان بمركز الداخلة بالوادي الجديد

افتتح المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، معرض أهلا رمضان المقام أمام إدارة تموين الداخلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، يرافقه إسماعيل عبدالفتاح مدير عام إدارة تموين الداخلة، وتابع رئيس المركز شكاوى عدد من المواطنين، ووجه بسرعة حلها.

 

ووجه رئيس المركز بضرورة توفير كافة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بصفة مستمرة في المعرض وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم من السلع والمنتجات ومستلزمات شهر رمضان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بطرح كافة السلع والمنتجات الغذائية ومستلزمات رمضان فى المعارض المخفضة على مستوى كافة مراكز المحافظة.

 

وكان رئيس مركز ومدينة الداخلة، افتتح معرض (أهلا رمضان) أيضا بقرية الشيخ والى التابعة للمركز، تخفيفا على المواطنين من غلاء الأسعار ودعما للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة وذلك بحضور محمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقري المعصرة، وخالد ترك مدير إدارة الشباب والرياضة بالداخلة، وأحمد محمود حسنين مدير إدارة الداخلة التعليمية بالداخلة، وأيمن حنفى مسئول الاتصال السياسى بتعليم الداخلة.

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وتضمن المعرض تنوعا كبيراً فى المعروض من السلع بنسبة تخفيض كبيرة عن أسعار السوق بنا يعادل 40%ومن السلع المخفضة تم عرض ( سلع غذائية – خضروات – منتجات غذائية محلية ( تمر – مشمش – ملوخية – مخللات – عيش شمسي) – أدوات منزلية ومفروشات – ملابس أطفال – رجالي – حريمي – أحذية – خردوات – لعب أطفال ) والتى شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين عليها.

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