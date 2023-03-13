محمد منير: نادي النادي يمتلك كفاءات تدريبية وإدارية في جميع القطاعات

قال محمد منير، أمين صندوق نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر، ان النادي يعد واجهة رياضية واجتماعية مشرفة، مؤكدا ان إدارة النادي لديها طموح عظيم وتعمل وفق آليات حديثة للنهوض بنادي النادي ليكون من مصاف الأندية الرياضية الاجتماعية، لتخريج أبطال رياضيين يرفعون علم مصر في المحافل الدولية.

وأكد منير، أن إدارة النادي تحرص على التوسع في حجم الاستثمارات وزيادة موارد النادي، مشيراُ النادي يمتلك مميزات عديدة سواء على مستوى المنشآت والتجهيزات أو الكفاءات التدريبية والإدارية في كافة القطاعات، بالإضافة إلى أنه أول نادى حكومي يتبع وزارة الشباب والرياضة يعمل بنظام ذكي يسهل على الاعضاء التعامل في كافة الخدمات المقدمة، ليكون نموذج مشرف للدولة المصرية، وجاهز لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف منير، أن النادي يضم حوالي 11 أكاديمية لمختلف الألعاب الرياضية، في كرة القدم، كرة اليد، و السباحة، والكاراتيه، والتنس، والباليه، والجمباز، والكيك بوكسينج، الكونغ فو، ،كرة السلة، والاسكواش، وأكاديمية الفنون، بالإضافة إلي صالة للألعاب القتالية.

ويضم نادي النادي بالسادس من اكتوبر، حمام سباحة أوليمبي، وحمام سباحة عائلي وحمام سباحة للاطفال، و4 ملاعب متعددة الاغراض بالاضافة الي 5 ملاعب خماسية، ومجمع اسكواش يحتوي علي 5 ملاعب للاسكواش، وملعب اسكواش رئيسي يتسع الي ٤٠٠ متفرج، بالإضافة إلي صالة جمباز دولية، وتراك المشي، كما يضم مجمع مطاعم، ومبني اجتماعي وادري، ومنطقة محلات خارجية وبنوك، ومنطقة مسارح فنية.

يشار إلى أن نادي النادي أنشي ليكون مجمع وملتقي رياضي مناسب للاعضاء وأسرهم حتي يؤثر علي نهضة المجتمع المصري والحفاظ علي اعلي مستوي من الخدمات الشخصية والانشطة الاجتماعية والرياضية.