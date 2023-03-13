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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الخارجية: الاتفاق السعودي الإيراني منحنى إيجابي ونتابع ما يحقق المصلحة للمنطقة

سامح شكري
سامح شكري

علق سامح شكري، وزير الخارجية، عن عودة العلاقة الدبلوماسية بين السعودية وإيران بوساطة الصين، قائلا: "البيان الصادر من وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية واضح، وأننا نجد في هذا التطور منحنى إيجابي في المنطقة العربية".

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وأشار سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، إلى أنه يرى من هذا الاتفاق وجود احتواء للتحديات وتغير المسار ليكون مسارا تعاونيا، ويكون مع الحفاظ على الأمن القومي المصري والقدرة على صياغة أسلوب جديد من التعاون، والذي يكون له عوائد على المنطقة.

 

وتابع: "نتابع مع الأشقاء في السعودية لما يحقق المصلحة العربية والمنطقة الإقليمية والعلاقات الآن مبنية على التعاون بدلًا من الصراع ومواجهة التحديات والارتقاء بمستوى التنمية في الوطن العربي، ومصر تبحث عن العلاقة والشراكة مع كافة الدول وعدم الميل نحو الاستقطاب وعدم الدخول في تجمعات تتسبب في الإضرار بالأطراف الأخرى".

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