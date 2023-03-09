الممارسات الإسرائيلية تضر بالسلام.. رسائل مهمة من سامح شكري في اجتماع وزراء الخارجية العرب

كشف سامح شكري، وزير الخارجية خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، عن عدد من الرسائل الهامة، أبرزها القضية الفلسطينية، والممارسات الإسرائيلية التي تتم، ورسالة للجانب الأثيوبي في قضية سد النهضة.

وإليكم أبرز التصريحات

القضية الفلسطينية مركزية.. والممارسات الإسرائيلية تضر بالسلام

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة مركزية في العالم العربي، مشيرًا إلى أن التحرك العربي الجماعي في مختلف الملفات بات ضرورة ملحة.

وأوضح «شكري» خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن الصوت العربي مسموع على الساحة الدولية، مشددًا على ضرورة صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن الجماعي، وأن تكون العلاقات العربية مع دول المنطقة قائمة على حُسن الجوار.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة مركزية في العالم العربي، كما أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على إدانة الممارسات الإسرائيلية، مثل اقتحام المدن، التي تضر بالسلام وتؤدي للاحتقان.

وأشار إلى أن الدول العربية سارعت بتقديم الدعم لشعبي سوريا وتركيا بعد وقوع الزلزال، كما شدد على ضرورة تسوية الأزمة السورية بشكل سلمي.

وحول الأوضاع في ليبيا، أكد «شكري» ضرورة إجراء الانتخابات العامة في ليبيا خلال أسرع وقت ممكن، كما لفت إلى ضرورة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من أراضي ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر تثمّن الجهود الليبية من أجل إنجاز القوانين وتحقيق مسار الحل في البلاد.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أعرب وزير الخارجية المصري عن قلق بلاده بشأن عدم تجديد الهدنة في اليمن.

وبشأن قضايا تغير المناخ، قال «شكري» إن قضايا البيئة محورية، لارتباطها بالأمن الغذائي والمائي، داعيًا إلى انضمام الدول العربية للمبادرات الرئاسية المصرية التي أطلقت في هذا الصدد، خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية «كوب 27».

وتطرق خلال حديثه إلى قضايا الأمن المائي، التي أكد أنها تحظى بأولوية في الأجندة العربية، كما ناشد المجتمع الدولي للتعامل مع كارثة الجفاف بالصومال.

إثيوبيا مستمرة في بنائه

وفيما يخص ملف سد النهضة، ذكر أن إثيوبيا مستمرة في بنائه دون التوصل لاتفاق قانوني يتعلق بملء السد، ودعا للأخذ بأيٍ من الحلول الوسطى التي طرحت على طاولة المفاوضات، التي تحقق مصالح الجانبين بشكل رئيسي، مؤكدًا أن ممارسات إثيوبيا الأحادية تحمل خطرًا جمًا على مصر.

إثيوبيا تنتهك قواعد القانون الدولي باستمرار ملء سد النهضة

عرب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن قلق مصر من التداعيات المدمرة لأزمة الجفاف المستمر فى دولة الصومال، معقبا: "مساندتنا للمناشدات الصومالية للمجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تلك الكارثة".

وتحدث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، عن قضية محورية ذات أولوية متقدمة ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي، وهي خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على الحوض الأنهار المشتركة، والتي يعد سد النهضة الإثيوبي أبرز تجلياتها الراهنة.

وتابع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن إثيوبيا مستمرة فى عملية ملء بناء سد النهضة دون التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم مع دلوتي المصب، وهو ما يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم الالتزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021.

ندعو جميع الأشقاء العرب للوقوف خلف الشعب الليبي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يدعو جميع الأشقاء العرب للوقوف خلف الشعب الليبي الشقيق ومساندة دور المؤسسات الليبية في مسعاهم الشرعي لتحقيق هذه الأهداف، متابعًا أن مصر تتابع كافة مستجدات الأوضاع في دولة اليمن الشقيقة، وكما سبق أن رحبت مصر بإقرار الهدنة الأممية في اليمن في أبريل من العام الماضي وفتحت أبوابها أمام تيسير الرحلات الجوية بين القاهرة صنعاء دعمًا لهذه الهدنة.



وأضاف “شكري”، خلال كلمته اليوم، الأربعاء المذاعة عبر فضائية الأولى أن مصر قلقة من استمرار عدم تجديد هذه الهدنة في الوقت الراهن وتدعو إلى استئنافها تمهيدًا للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمينية في أسرع وقت بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق ويصون مقدراته وينهي معاناة شعبه ويضعه على طريق الرخاء والاستقرار.

نساند وندعم تركيا وسوريا للتخفيف من أضرار الزلزال المدمر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لم ولن تدخر جهدا فى دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له فى الوقت الحالي من ممارسات قمعية متزايدة وإنتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف السفير سامح شكري، وزير الخارجية: "سنسنمر فى اتصالاتنا بجميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل دعم مسار السلام وحماية الحقوق للشعب الفلسطيني".

وتابع السفير سامح شكري، وزير الخارجية: " تألمنا مما أحدثه الزلزال المدمر فى سوريا وتركيا.. وأتقدم بخالص العزاء لشعبي سوريا وتركيا، مجددا التعبير عن المساندة ووقوف الدول العربية إلى جانبهم".

قضايا المناخ حظت باهتمام بالغ بعد استضافة مصر لـ COP27

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن قضايا المناخ حظت باهتمام بالغ، خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ، كوب 27، وتليها الإمارات، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على حل التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية.

ودعا سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها، بمقر جامعة الدول العربية، أنه أدعوكم للانضمام لمبادرات الرئاسة المصرية التي تم إطلاقها من خلال مؤتمر المناخ، سوء من استخدام الطاقات الهيدروجين الأخضر، والحفاظ على المياه.

الناتجة من التغيرات المناخية

وتابع وزير الخارجية، أنه سنعمل في الإسراع في اصلاح بنوك التنمية، للعمل على تلافي الاضرار الناتجة من التغيرات المناخية على الدول النامية.

مصر تعلي المصالح العليا للدولة الليبية الشقيقة

أوصى سامح شكري الدول العربية على حسن الجوار والالتزام المتبادل بعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول والتركيز على ما يجمع شعوبنا من روابط عميقة لبناء علاقات مشتركة لخدمة مصالح الشعوب.

وأضاف خلال أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ أن الأوضاع في لبيا شهدت تطور تمثلت في تعديل الدستور وصدوره عن مجلس النواب وتاييد المجلس الاعلى للدوله له وبما يسهم في استيفاء الاطار الدستوري والقانوني اللازم لاجراء والبرلمانيه من اجل انجاز قوانين الانتخابيه وصولا لاقرارها من مجلس النواب خلال المرحله القادمه وبهذه المناسبه ان مصر تعلي المصالح العليا للدوله الليبيه الشقيقه بالأضافة غلى أن مصر تشدد على خروج القوات الأجانب في مدى زمني محدد وحل المليشيات ودعم مهمة لجنة 5 +5 العسكرية.