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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحبها في السجن وملحنها ميت .. حكيم يكشف قصة أغنية السلام عليكم

الفنان حكيم
الفنان حكيم

حل الفنان حكيم ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة "dmc" الفضائية.

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وكشف "حكيم" قصة أغنية "السلام عليكم" جاءت عند رؤية أمل الطاير لشاويش مسرح عندما كان يقول "السلام عليكم" ويقوموا المواطنين بإعطائه أموال، فذهب بعد ذلك إليه وعرض عليه هذه الجملة وقال له "أنا عاوزك تعمل الجملة دي أغنية".

 

وتابع الفنان حكيم أن هذه الجملة ظلت معهم أكثر من 4 سنوات ولا يعرفون ماذا يفعلون بها، وبعد تفكير كثير وجد مطرب قديم كان يغني جزء من أغنية كتبها أمل الطاير ولحنها ملحن متوفي والمطرب كان داخل السجن في ذلك الوقت، موضحا أنه قام بأخذ جزء من هذه الأغنية لتكملة أغنيته.

 

وأشار حكيم إلى أنه ذهب الى الملحن حسن قشقش لكي يلحن له هذه الأغنية، متابعا أنه قام بتلحين الأغنية أولا ثم كتبت الأغنية بعد ذلك، وأوضح أنه ذهب إلى المغني الذي أخذ جملة من أغنيته وقام بإرضاءه. 

برنامج صاحبة السعادة الاعلامية اسعاد يونس حكيم الفنان حكيم قناة dmc الفضائية

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