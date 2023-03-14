بابا فاسيليو: قدمنا عملا جماعيا رائعا أمام بيراميدز.. ولم أفكر في الاستقالة

أعرب بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن سعادته بالفوز الثمين، الذي حققه فريقه على حساب بيراميدز، مساء أمس بالدوري المصري الممتاز.



وقال بابا فاسيليو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد بالفوز، البنك الأهلي قدم مباريات جيدة خلال الفترة الماضية ولم نكن موفقين في الكثير منها".



وتابع :" كنا نتقدم في المباريات ثم نخسر في الدقائق الأخيرة وكان هذا أمرا صعبا للاعبين، والفوز أمر مهم لأنه جاء على حساب خصم كبير مثل فريق بيراميدز ".

وأكمل :" لاعبو البنك الأهلي قدموا كل شيء في الملعب وكانوا منظمين تكتيكيا، وعملنا بجد مع اللاعبين مؤخرًا ولم يكن التكتيك فقط الذي ركزنا عليه، وكنا بحاجة للتغلب على المخاوف والموقف الصعب ويمكننا ذلك إذا كنا يدا واحدة".

وأردف :" عقلية لاعبي البنك الأهلي كانت رائعة في لقاء بيراميدز وكان الفريق يد واحدة، والبنك الأهلي استحق ركلتي جزاء أمام بيراميدز، نحن لم نمنح فريق بيراميدز فرصة للسيطرة على الملعب ".

وأضاف :" البنك الأهلي قدم عملا جماعيا رائعا أمام بيراميدز وأدرنا المباراة بشكل جيد ونحتاج للاستمرار، ومحمد أبو جبل صاحب خبرة وكنا نحتاج لشخصيته في لقاء بيراميدز ".

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وشدد :" كان علينا أن نتأقلم مع الوضع بعدما قرر ناصر منسي الانتقال إلى نادي الزمالك، وابتعدت تماما عن قراءة التقارير التي تحدثت عن استقالتي من البنك الأهلي ، ورئيس النادي لديه ثقة كبيرة بي ولاعبي البنك كانوا مؤمنين بما يفعلوه ".

واختتم قائلا :" لدينا أسبوعين حتى موعد اللقاء المقبل، نملك ثقة كبيرة ويجب الحفاظ على نفس عقليتنا اليوم للاستمرار".