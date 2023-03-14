مصر للطيران تنظم رحلة نسائية بالكامل إلى أثينا| شاهد

نشرت وزارة الطيران المدني، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مقطع فيديو يتضمن مشاهد من إقلاع رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران يوم 8 مارس الجارى متجهة إلى أثينا، وذلك بطاقم نسائي متكامل، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

وأظهر الفيديو، مشاهد تبرز دور المرأة المصرية العاملة في قطاع الطيران ككل بمختلف المواقع، ما بين طاقم الطائرة يشمل قائد الرحلة وطاقم الضيافة، وأيضا مراقبات جوية داخل برج المراقبة بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى مهندسات صيانة داخل هناجر الطائرات، وغيرها بمواقع العمل داخل المطارات وقطاع الشركة من أسواق حرة وكونترات وداخل أكاديمية التدريب.

وكان الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، قام بتكريم عدد من النماذج المشرفة من السيدات العاملات فى قطاع الطيران المدني المصري تقديرا لما بذلنه من جهود متميزة وعمل دؤوب على المستويين العملي والأسري، وذلك بحضور لفيف من قيادات الطيران المدني والمكرمات وأسرهن، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام، وفي أجواء سادتها مشاعر المودة والشكر والتقدير.

وأكد وزير الطيران الدور الكبير والفعال الذي تلعبه المرأة المصرية وما تحمله على عاتقها من مسئوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها ووطنها، قائلًا إن المرأة هي ركيزة البناء والتنمية وصمام أمان العالم، وهي وراء كل التطورات الكبيرة التي تشهدها مسيرة البناء دائما وأبدا.

وقال إن قطاع الطيران يضم العديد من الرموز المتميزة التي تركت بصمات واضحة وما زالت تصنع تاريخًا عريقًا منذ نشأة الطيران المدني المصري، حيث كانت من بينهن كابتن "لطفية النادى" أول مصرية تحصل على إجازة طيار خاص عام 1933 م وثاني مصرية على مستوى العالم تقود طائرة، وكذلك كابتن عزيزة محرم، أول امرأة مصرية تتقلد منصب كبير معلمين بمصر للطيران عام 1957، وهناك الكثير من السيدات المصريات اللائى أثبتن مهاراتهن وحققن حلم الطيران.