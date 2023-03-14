عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تنظم رحلة نسائية بالكامل إلى أثينا| شاهد

مصر للطيران
مصر للطيران

نشرت وزارة الطيران المدني، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مقطع فيديو يتضمن مشاهد من إقلاع رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران يوم 8 مارس الجارى متجهة إلى أثينا، وذلك بطاقم نسائي متكامل، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

وأظهر الفيديو، مشاهد تبرز دور المرأة المصرية العاملة في قطاع الطيران ككل بمختلف المواقع، ما بين طاقم الطائرة يشمل قائد الرحلة وطاقم الضيافة، وأيضا مراقبات جوية داخل برج المراقبة بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى مهندسات صيانة داخل هناجر الطائرات، وغيرها بمواقع العمل داخل المطارات وقطاع الشركة من أسواق حرة وكونترات وداخل أكاديمية التدريب. 

وكان الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، قام بتكريم عدد من النماذج المشرفة  من السيدات العاملات فى قطاع الطيران المدني المصري تقديرا لما بذلنه من جهود متميزة وعمل دؤوب على المستويين العملي والأسري، وذلك بحضور لفيف من قيادات الطيران المدني والمكرمات وأسرهن، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام، وفي أجواء سادتها مشاعر المودة والشكر والتقدير.

وأكد وزير الطيران الدور الكبير والفعال الذي تلعبه المرأة المصرية وما تحمله على عاتقها من مسئوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها ووطنها، قائلًا إن المرأة هي ركيزة البناء والتنمية وصمام أمان العالم، وهي وراء كل التطورات الكبيرة التي تشهدها مسيرة البناء دائما وأبدا.

وقال إن قطاع الطيران يضم العديد من الرموز المتميزة التي تركت بصمات واضحة وما زالت تصنع تاريخًا عريقًا منذ نشأة الطيران المدني المصري، حيث كانت من بينهن كابتن "لطفية النادى" أول مصرية تحصل على إجازة طيار خاص عام 1933 م وثاني مصرية على مستوى العالم تقود طائرة، وكذلك كابتن عزيزة محرم، أول امرأة مصرية تتقلد منصب كبير معلمين بمصر للطيران عام 1957، وهناك الكثير من السيدات المصريات اللائى أثبتن مهاراتهن وحققن حلم الطيران. 

 

الطيران وزارة الطيران مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

السعودية.. قرار عاجل من سلطات المملكة يخص حج هذا العام

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عدلي القيعي: الأهلي مافيهوش فلوس.. وتحرك عاجل بشأن لقاء الهلال وصن داونز

الأهلي لازم يتحرك فورا.. ماذا قال عدلي القيعي عن مباراة الهلال وصن داونز؟

ترشيحاتنا

الدواجن رخصت 20 جنيه| مواطنون ضد الغلاء: ارتفاع الأسعار يحدث دون مبرر

يعاملنا كـ«مستعمرة».. هجوم حاد من ابنة رئيس الحكومة الباكستانية على النقد الدولي

انهيار سيليكون فالي يكشف خطأ ترامب

مصر للطيران تنظم رحلة نسائية بالكامل إلى أثينا| شاهد

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

1000 جنيه لكل سيدة.. مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بشأن الحوافز المادية لتنمية الأسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زرع شرائح إلكترونية إلزاميا بأجسام القطط في بريطانيا.. اعرف السر

رجل يشعل سيارة أمام أعين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا.. شاهد

الحارس الأول في خطر| وجوه جديدة في منتخب مصر.. وهؤلاء يغازلون فيتوريا

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ