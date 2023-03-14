عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صعود لاعب مصر لدور الـ8 في بطولة الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

صدى البلد

صعد محمود عنتر، لاعب منتخب مصر لجودو المكفوفين وزن فوق الـ90 كيلو، لدور الثمانية ببطولة الجائزة الكبرى للجودو المكفوفين "GRAND PRIX" المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 التي تقام حتى 18 مارس 2023، التي تنظمها مصر بالصالة المغطاة بمدينة برج العرب – الإسكندرية.

جاء صعود محمود عنتر عقب الفوز على بطل كازاخستان وتقديم أداء جيد يبشر بما هو قادم لمستقبله في الجودو للمكفوفين.

وانطلقت البطولة أمس، الاثنين، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون كل من "مصر – العراق – أمريكا – الأرجنتين – الصين – اليابان – ألمانيا – إيطاليا – البرتغال – إسبانيا – إنجلترا – البرازيل – المغرب – إيران – هولندا – سويسرا – رومانيا – جواتيمالا – مولدوفا – ليتوانيا – الهند – كازاخستان – السويد – أوكرانيا – اليونان – كندا – الجزائر – أوزبكستان – تايبيه – جورجيا – كولومبيا – السويد – أذربيجان".

وكانت المنتخبات المشاركة في البطولة وصلت إلى مقر إقامتها ببرج العرب، وخاضت عدة تدريبات على الصالة المخصصة لتدريبات ببرج العرب.

وأشادت جميع الوفود بحسن الاستقبال من اللجنة المنظمة التي حرصت على توفير جميع سبل الراحة لضيوف مصر من أجل خروج البطولة على أفضل ما يكون، كعادة البطولات التي تنظمها مصر التي احتضنت العديد من البطولات العالمية، وسط تنظيم جيد نال إعجاب جميع المشاركين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

1000 جنيه لكل سيدة.. مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بشأن الحوافز المادية لتنمية الأسرة

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

السعودية.. قرار عاجل من سلطات المملكة يخص حج هذا العام

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

سبب كل مآسي العالم ويحاولون شيطنة روسيا.. لافروف يشن هجوما حادا على الغرب

بالأرقام.. 455 معرض أهلا رمضان و250 سيارة متنقلة لتوفير السلع بسعر التكلفة

الصحفي العراقي منتصر الزيدي: لست نادمًا على رشق بوش بالحذاء

رقم قياسي جديد..الإحصاء: 51.6 مليار دولار قيمة صادرات مصر في 2022

علا غانم: زوجي هددني بفضيحة علي السوشيال ميديا..وتنازلت عن 250 ألف دولار

أبو الغيط يدعو إلى دعم القدرات العربية لدورها في التنمية المستدامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تفاصيل ابتكار هاند فري للقلب من أجل إنقاذ حياتك

زرع شرائح إلكترونية إلزاميا بأجسام القطط في بريطانيا.. اعرف السر

رجل يشعل سيارة أمام أعين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا.. شاهد

الحارس الأول في خطر| وجوه جديدة في منتخب مصر.. وهؤلاء يغازلون فيتوريا

فيديو

مرعب.. مشاهد غير مسبوقة لإعصار الطائف/ فيديو جراف

80 ألف دولار.. علا غانم: دفعت ثمن طلاقي 3مرات.. وجوزي قدملي شبكة زجاج

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ