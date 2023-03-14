صعود لاعب مصر لدور الـ8 في بطولة الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

صعد محمود عنتر، لاعب منتخب مصر لجودو المكفوفين وزن فوق الـ90 كيلو، لدور الثمانية ببطولة الجائزة الكبرى للجودو المكفوفين "GRAND PRIX" المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 التي تقام حتى 18 مارس 2023، التي تنظمها مصر بالصالة المغطاة بمدينة برج العرب – الإسكندرية.

جاء صعود محمود عنتر عقب الفوز على بطل كازاخستان وتقديم أداء جيد يبشر بما هو قادم لمستقبله في الجودو للمكفوفين.

وانطلقت البطولة أمس، الاثنين، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون كل من "مصر – العراق – أمريكا – الأرجنتين – الصين – اليابان – ألمانيا – إيطاليا – البرتغال – إسبانيا – إنجلترا – البرازيل – المغرب – إيران – هولندا – سويسرا – رومانيا – جواتيمالا – مولدوفا – ليتوانيا – الهند – كازاخستان – السويد – أوكرانيا – اليونان – كندا – الجزائر – أوزبكستان – تايبيه – جورجيا – كولومبيا – السويد – أذربيجان".

وكانت المنتخبات المشاركة في البطولة وصلت إلى مقر إقامتها ببرج العرب، وخاضت عدة تدريبات على الصالة المخصصة لتدريبات ببرج العرب.

وأشادت جميع الوفود بحسن الاستقبال من اللجنة المنظمة التي حرصت على توفير جميع سبل الراحة لضيوف مصر من أجل خروج البطولة على أفضل ما يكون، كعادة البطولات التي تنظمها مصر التي احتضنت العديد من البطولات العالمية، وسط تنظيم جيد نال إعجاب جميع المشاركين.