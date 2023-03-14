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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تنظيم ملتقى توظيفي يوفر فرص عمل للشباب بأسيوط

صدى البلد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عن ملتقى توظيف للشباب نظمته المديرية بمشاركة ٢٢ شركة  قطاع خاص لتوفير أكثر من ١٠٠٠ فرصة عمل للشباب من الجنسين وجميع المؤهلات فضلاً عن تسليم ٣٧ عقدا لذوي الهمم خلال الملتقى. 

 

وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة وتوجيهاته بتوفير فرص التدريب المهنى، والعمل للشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات ، مع أولوية ذوى الهمم في الحصول على الفرص المتاحة التى توفرها المديرية بالتعاون مع المنشآت العاملة داخل المحافظات.

 

وأوضح  علي سيد مدير المديرية في تقريره للوزارة، أنه افتتح الملتقى صباح اليوم بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الذى يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين ابناء المحافظة، ويأتى ذلك في إطار سياسة الوزارة وخطتها في تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة بتوفير فرص العمل اللائقة مع متابعة الشباب بعد التعيين والاطمئنان على تنفيذ الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالشركات وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لمتابعة أحوال العمالة بها.

 

إلى جانب حصر وتسجيل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ونسبة استيفاؤها لتعيين نسبة 5% من إجمالى عمالها من ذوى الهمم ، وتحديد المستوفى منها وغير المستوفى للنسبة وترشيح ذوى الهمم لتعيينهم في المنشآت غير المستوفاة للنسبة القانونية التى حددها القانون.

 

وأضاف مدير المديرية، أن المحافظ خلال جولته بالملتقى توجه بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، وللعاملين بالمديرية على جهودهم غير المسبوقة ودعمهم للشباب، ودعا جميع الشباب الالتحاق بالفرص المتاحة وعمل سيرة ذاتيه لهم وفق خبراتهم ومؤهلاتهم التى تعزز من حصولهم على الفرص المتاحة وتساعد على دخولهم  سوق العمل والعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى  داخل المحافظة.

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