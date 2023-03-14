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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا: فوز 14 مشروع تخرج بدعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 2023

جامعة المنيا
جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، عن قبول اللجنة الفنية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دعم 14 مشروع تخرج طلابي بحثي بإجمالي "874213" جنيه، استفاد بها 72 طالبا وطالبة. 

يأتي ذلك ضمن "مشروع بدايتي"  للعام الدراسي  2022/2023، الذي يتولى تقديم الدعم الفني والإشراف على تنفيذ المشروعات في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ، والثورة الصناعية الرابعة ، والسيارات الكهربائية ، والمدن الذكية ، والتكنولوجيا الخضراء ، والطاقة والمياه، وتعلم الآلة، والأمن السيبراني، والتغيرات المناخية، والعلوم التطبيقية .

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وقدم  الدكتور عصام فرحات التهاني لطلاب جامعة المنيا لحصولهم على عدد متميز من المشروعات الممولة من أكاديمية البحث العلمي، مؤكداً أن أكاديمية البحث العلمي تقوم بتقديم الدعم لمشروعات التخرج الطلابي من منطلق إيمانها بدور الشباب، وتفعيلاً لخطط التنمية التي تتبناها الدولة وربط مخرجات مشروعات التخرج بمتطلبات الاحتياج الصناعي في مجالاته المختلفة.

وشملت المشروعات التي لاقت الدعم مشروعات عن تشعيع البذور بالإشعاع غير المؤين لتحسين خصائصها الحيوية، ومشروع عن إعادة تدوير مخلفات الألومنيوم باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع، ودراسات علي طفيليات بعض أنواع الطيور البرية بمحافظة المنيا بصعيد مصر، والتوصيف الفيزيوبيوكيميائي لنمو الخضراوات في ظل الظروف البيئية المعاكس ، وتمتد خطوط الإنتاج بمساعدة روبوتية ، واستكشاف مادة نانونية صديقة للبيئة لتنقية الغاز الحيوي حفاظاً علي مصادر الطاقة المتجددة باستخدام تقنيات الكيمياء الحاسوبية، وتعزيز كفاءة الخلايا الشمسية البيروفسكايت باستخدام تقنيات الكيمياء الحاسوبية، ومشروع عن إعادة استخدام الأدوية لعلاج الفيروس المخلوي التنفسي ، واستكشاف مضادات الفيروسية لمثبطات بروتين فيروس كورونا، ومشروع تطوير لاصقات طبية ذكية، ومشروع عن تعزيز إنتاجية أصناف الأرز المصري، ومشروع جهاز متكامل لتحليل غاز الأكسجين الطبي، ومشروع جهاز متنقل لمعايرة أجهزة التنفس الصناعي .

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