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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا .. إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى وتوك توك بسمالوط

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة توك توك وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا  إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي  ومركبة تو ك توك بطريق سمالوط الفرعى بالقرب من  الدائري .

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف  وافادت التحريات الاولية ان الحادث أسفر عن أصابة 3أشخاص  وتراوحت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي تحرير عن الواقعة المحضر اللازم ، وتباشر النيابة العامة التحقيق. 
 

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