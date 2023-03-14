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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات الأسبوع المائي بـ المنيا

فعاليات الأسبوع المائي
فعاليات الأسبوع المائي

قال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا باستمرار أعمال التوعية وفعاليات وأنشطة الأسبوع المائي بمناسبة اليوم العالمي للمياه حيث تم عمل ندوات توعية وورش رسم ومسرح عرائس ومسابقات توعوية وأنشطة تفاعلية بمدارس ابو فليو بالمنيا للتوعية بأهمية ترشيد الإستهلاك، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأه تم عمل ورشة سباكة خفيفة للسيدات للتعليم على مهارات السباكة الخفيفة وصيانة دورات المياه وتم تنفيذ ندوة توعوية بالمجلس للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

 

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وفي سياق متصل تم عمل ندوة توعوية وألعاب تفاعلية ونشر مطبوعات وملصقات بالحديقة الدولية بالمنيا ضمن فعاليات الأسبوع المائي.

وأكد السعيد على أنه تم عمل إعلاناً بتلفزيون قناة الصعيد من خلال لقاء تلفزيوني مع مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة.

جديرٌ بالذكر أن فعاليات الأسبوع المائي تتم بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمياه وتستهدف قرية أبو فليو بالمنيا والعديد من المنشآت والمباني الحكومية بالمحافظة وتحت شعار "كل نقطة بتفرق" للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه لكافة الفئات.

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