لأول مرة.. ثلوج «البرد» تملأ محمية أبو جالوم مع السيول بجنوب سيناء|شاهد

سقطت ثلوج "البرد" لأول مرة علي محمية أبو جالوم مع السيول التي اجتاحت المحمية وسارت في مجراها الطبيعي وقد شاهدها السياح الذين قدموا لزيارة محمية أبو جالوم .



وقال عايد الدقلي، أحد مشايخ نويبع لأول مرة تسقط حبات البرد علي أبو جالوم بهذه الكثافة، مشيرا إلي أن السيول تأتي بالخير لبدو جنوب سيناء طالما سارت في مجراها الطبيعي ولم يعترض أحد مجراها حيث إن السيل لا ينسي مجراه أبدًا .



وكانت قد تعرضت عدة مدن بجنوب سيناء للسيول وأمطار غزيرة.



أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تعليمات مشددة برفع حالة الاستعداد بجميع مدن المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية بها، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

جاء ذلك تزامنًا مع حالة من الطقس السيئ وهطول أمطارغزيرة علي أنحاء متفرقة من المحافظة.

حيث كلّف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالطرق والشوارع والميادين.

كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح أي تراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعا لحدوث إعاقة مرورية.

ويتابع المحافظ علي مدار الساعة الموقف بجميع مدن المحافظة عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة للتقارير المرسلة أولا بأول من مركز العمليات الرئيسي بالديوان العام وغرفة العمليات بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

رفع درجات الاستعداد بجنوب سيناء لمتابعة الطقس السيئ وسقوط الأمطار بمدن المحافظة

محافظ جنوب سيناء يتابع حالة الطقس وسقوط الأمطار علي مدار الساعة عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة



أصدر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، تعليمات مشددة برفع حالة الاستعداد بجميع مدن المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية بها، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

جاء هذا تزامنا مع حالة من الطقس السيئ وهطول أمطارغزيرة علي أنحاء متفرقة من المحافظة.

حيث كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالطرق والشوارع والميادين.

كما أصدر المحافظ تعليماته لرئيس، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح اية تراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعا لحدوث إعاقة مرورية

ويتابع المحافظ علي مدار الساعة الموقف بجميع مدن المحافظة عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة للتقارير المرسلة اولا باول من مركز العمليات الرئيسي بالديوان العام وغرفة العمليات بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

اي. جالوم

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