مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع قالن أزمة السويد وفنلندا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، التقى بالمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، وبحثا دعم محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكد سوليفان ضرورة انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أقرب وقت ممكن.

وكان جيك سوليفان قال في وقت سابق إنه سيتحدث مع نظيره التركي حول 127 قضية ثنائية.

وفي دلالة على الحيرة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه لا يوجد سبب لدى تركيا لمنع قبول فنلندا والسويد في حلف الناتو .

وذكر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إنه سيلتقي المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في واشنطن، الثلاثاء، لتناول سلسلة من القضايا التي تهم البلدين، بما في ذلك ملف انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.

وأكد أنهم سيستمرون في التواصل مع المسؤولين الأتراك أيضاً في هذا الإطار، وليس مع فنلندا والسويد فحسب.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تركيا والولايات المتحدة بحاجة إلى "محادثة استراتيجية" جيوسياسية أكبر، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على "الاحترام المتبادل" و"المصالح المشتركة".