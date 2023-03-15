السبب صادم.. المعمر اليمني ذي القرنين يودع الحياة عن 140 عاما

وفاة المعمر اليمني ذي القرنين علي عنتر تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، فما السبب الصادم وراء وفاته عن عمر بالغ 140 عاما تاركا ما يزيد عن 70 حفيدا، حيث نشأ في محافظة الجوف، شرق العاصمة صنعاء، اليمن.

وفاة المعمر اليمني ذي القرنين

لم يظهر القرنين في رأس المعمر اليمين علي عنتر - في ظاهرة غريبة نادرة الحدوث- إلا بعد تجاوزه سن المائة عام، حيث بدأ القرنين ينموا ويتدليا من مقدمة رأسه على خديه إلى محاذاة فمه ثم أخذت تلتف بشكل دائري.

وفقا ما نقلته صحيفة "عدن الغد" اليمنية وعدد من المواقع العربية إثر إعلان وفاة المعمر اليمني ذي القرنين، فقد كان علي عنتر يتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية حتي العام 2017 ثم بدأت صحته تتدهور.

المعمر اليمني ذي القرنين علي عنتر يودع الحياة عن 140 عاما

وفاة علي عنتر ذي القرنين

أمام عن السبب الصادم والمؤلم وراء وفاة المعمر اليمني ذي القرنين، فقد بتر قرنيه اللذين نبتا في مقدمة رأسه عن طريق الكي بالنار وبدون جراحة طبية، كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو من قبل أقارب له دون إدراك لما قد يترتب عن ذلك من مخاطر وأضرار على صحة الرجل العجوز الذي فارق الحياة بعد بتر قرنيه بـ 3 أيام.

وكشف أحد أقارب المعمر اليمني ذي القرنين في منطقة برط المراشي في محافظة الجوف اليمينة أن وفاة علي عنتر كانت الأحد الماضي -انتشرت خبرها الآن- بعد تدهور حالته الصحية والعقلية ومعاناته من أعراض تقدم العمر، مؤكدا على قطع قرنيه بطريقة بدائية ودون جراحة طبية ضاعف من معاناته وأدى إلى وفاته.

جدير بالذكر أن المعمر اليمني ذي القرنين علي عنتر عاش 3 قرون شهد خلالها أحداث الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وكامل أحداث القرن العشرين حتي الربع الأول من القرن الحالي.