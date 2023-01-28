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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصرت السلطان العثماني و40 رئيسا أمريكيا.. وفاة أكبر معمرة في سوريا

صدى البلد

توفيت المعمرة السورية "نورة حيميش" عن عمر ناهز القرن وربع عاصرت خلالها الحكم العثماني والإنتداب الفرنسي وصولاً إلى أهوال الحرب في سوريا.


ونعى ناشطون سوريون وأهالي إدلب شمال غربي سوريا أمس الجمعة، وفاة المعمرة الملقبة باسم "نورا شرشوط"، المعروفة بأكبر معمرة في سوريا.
 

ووفق ناشطين عاصرت الحاجة نورة حوالي 40 رئيساً أمريكياً وشهدت أحداث السفر برلك وثلجة الأربعين، كما عاصرت السلطان العثماني عبد الحميد الاحتلال الفرنسي لسوريا وصولاً إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كما عايشت الحربين العالميتين الأولى والثانية.
 

وولدت الحاجة نورة عام 1901، بحسب البطاقة الشخصية التي حصلت عليها قبل عشرات السنين، لكن بحسب أبنائها وبناتها وعدد من أهالي قريتها، فإنها حصلت على البطاقة بعد بلوغها 18 عاماً، نظراً لعدم توفر دوائر رسمية للسوريين في تلك الحقبة التي حكم فيها العثمانيون البلاد، خصوصاً المناطق الجبلية والنائية.
 

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