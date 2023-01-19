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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد وفاة الأخت أندريه الفرنسية.. من هي أكبر معمرة في العالم؟

الأخت أندريه الفرنسية
الأخت أندريه الفرنسية والإسبانية ماريا برانياس

بعد وفاة لوسيل راندون Lucile Randon، أكبر معمرة في العالم، والمعروفة أيضا بلقب “الأخت أندريه” عن عمر ناهز 118 عاما و329 يوما أثناء نومها، أمس الأول، الثلاثاء، بدار للمسنين في مدينة تولون، جنوب فرنسا، من أصبحت أكبر معمرة في العالم؟ 

وأعلن روبرت د. يونج، مستشار شئون كبار السن بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن امرأة إسبانية مسنة، تدعى ماريا برانياس موريرا تبلغ 115 عاما ستصبح على الأرجح “عميدة سن البشرية الجديدة” لكنه "ليس مؤكداً حتى اللحظة"، وفقا لما جاء في رسالة إلكترونية لوكالة "فرانس برس". 

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ماريا برانياس

وأوضح مستشار موسوعة جينيس لـ “شئون كبار السن” والذي يدير قاعدة بيانات بشأن كبار المعمرين في مركز "جيرونتولوجي ريسرتش غروب" أن “جينيس” ستتخذ قراراً رسمياً بعد التحقق من الوثائق الرسمية ومقابلة عائلة موريرا التي ولدت في الولايات المتحدة.

وتعيش ماريا برانياس موريرا التي عاصرت جائحة الإنفلونزا الإسبانية سنة 1918، والحربين العالميتين والحرب الأهلية الإسبانية منذ 20 عاما في “دار سانتا ماريا ديل تورا للمسنين” بـ “مدينة أولوت” شمال شرق إسبانيا. 

من جانبها، علقت “دار سانتا ماريا ديل تورا للمسنين بأنها ستنظم "احتفالا صغيرا" مغلقا في الأيام المقبلة "احتفالا بهذا الحدث الخاص جدا بـ “ماريا برانياس موريرا”.

الإسبانية ماريا برانياس

أكبر معمرة بالعالم

وفي السياق ذاته، أشادت الابنة الكبرى لموريرا، روزا موريت البالغة 78 عاما، بصحة والدتها الناجمة برأيها عن عوامل "وراثية".

وقالت روزا مورين، في تصريحات عبر تلفزيون منطقة كاتالونيا، إن والدتها "لم تذهب يوما إلى المستشفى ولم تتعرض لأي كسر" في جسمها.

Maria Branyas

ماريا برانياس موريرا مولودة في سان فرانسيسكو في غرب الولايات المتحدة في الرابع من مارس 1907 بعيد انتقال عائلتها المتحدرة من إسبانيا، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وانتقلت بعدها عائلتها إلى مدينة نيو أورلينز في جنوب الولايات المتحدة عام 1910 قبل العودة إلى إسبانيا عام 1915. وعام 1931، تزوجت من طبيب توفي في سن 72 عاما.

وقد أنجبت Maria Branyas Moreira 3 أبناء، أحدهم متوفى، ولها 11 حفيداً فيما يبلغ عدد أبناء أحفادها 11.

 

لوسيل راندون أكبر معمرة العالم الأخت أندريه” موسوعة جينيس Maria Branyas

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