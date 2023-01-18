عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد وفاتها عن 118 عاما.. طعام وشراب واظبت عليهما أكبر معمرة بالعالم

وفاة لوسيل راندون
وفاة لوسيل راندون Lucile Randon

أثارت وفاة لوسيل راندون Lucile Randon، أكبر معمرة في العالم، عن عمر ناهز 118عاما و329 يوما حالة كبيرة من الاهتمام على مدار الساعات القليلة الماضية. 

لوسيل راندون Lucile Randon والمعروفة أيضا بلقب" الأخت أندريه  Sister Andrée" كانت راهبة فرنسية حاصلة على لقب “أكبر معمرة بالعالم” بعد وفاة سابقتها كين تاناكا عن عمر يناهز 119 عاما، العام الماضي.

ولدت عام 1904.. وفاة أكبر معمرة في العالم بفرنسا

مجدي يعقوب: وفاة عمتي وحزن أبي عليها سبب دراسة جراحة القلب

فيديو مروع.. سقوط سيارة دفع رباعي على رضيع و3 سيدات في البرازيل

هجوم مفاجئ لـ كلبين على رضيع في أمريكا.. ماذا حدث له؟

 وفاة لوسيل راندون

توفيت الراهبة الفرنسية لوسيل راندون Lucile Randon في دار لرعاية المسنين في مدينة تولون، جنوب فرنسا، الثلاثاء 17 يناير 2023، وفقا لما أكده متحدث باسم دار رعاية المسنين منذ ساعات. 

وعاشت لوسيل راندون Lucile Randon والتي ولدت  في 11 فبراير 1904 الحربين العالميتين وفيروس كورونا قبل أن تلتقط أنفاسها الأخيرة أمس الثلاثاء، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلام أجنبية. 

وقال المتحدث باسم دار رعاية المسنين، ديفيد تافيلا: “هناك حزن كبير لكن كانت رغبتها في الانضمام إلى أخيها الحبيب قبل موتها الذي اعتبرته بمثابة تحرير”. 

وولد لوسيل راندون Lucile Randon في بلدة أليس الفرنسية لوالدين بروتستانت، مع شقيقين ثم انفصلت الأسرة خلال الحرب العالمية الأولى لكن نجا أشقاؤها من الحرب. 

وتحول  لوسيل راندون Lucile Randon إلى الكاثوليكية في سن التاسعة عشرة ثم أصبحت راهبة بعد ثماني سنوات حيث اختارت اسم “الأخت أندريه” تكريما لأحد إخوتها الذي توفي في تلك اللحظة.

 وفاة لوسيل راندون Lucile Randon

حياة  Lucile Randon 

وعملت  لوسيل راندون Lucile Randon أيضا  كمعلمة ومربية أمضت غالبية الحرب العالمية الثانية في رعاية الأطفال  قبل أن تسافر إلى فيشي ، فرنسا ، للعمل في مستشفى في نهاية الصراع الذي دام 6 سنوات ثم أمضت 28 عاما في دعم الأيتام وكبار السن بها.

وفي 19 أبريل 2022، توفيت تاناكا أكبر معمرة في العالم في 2 يناير 1903 مما جعل   لوسيل راندون أكبر شخص على قيد الحياة تم التحقق منه في العالم، واصفة اللقب بأنه  "شرف حزين" وأنها ستكون "أفضل حالا في الجنة".

وبعد وفاة لوسيل راندون لفتت صحيفة “الديلي ستار” البريطانية إلى أنها كانت أكبر ناجية معروفة من فيروس كورنا (كوفيد_19) بعد أن أثبتت إصابتها بالفيروس قبل شهر من عيد ميلادها الـ117 حيث لم تظهر عليها أعراض.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى انتقال Lucile Randon  إلى دار رعاية المسنين في تولون في عام 2009 منبهة: “بحلول أوائل عام 2010 كانت مقيدة بالكرسي المتحرك وأصبحت عمياء مؤخرا”.

ونبهت الصحيفة البريطانية إلى أن لوسيل راندون Lucile Randon، أكبر معمرة فى العالم كانت تأكل الشوكولاتة وتناول كأسا من النبيذ كل يوم.

 وفاة لوسيل راندون Lucile Randon

 

وفاة لوسيل راندون Lucile Randon اكبر معمرة في العالم الأخت أندريه راهبة فرنسية Sister Andrée أكبر معمرة بالعالم مدينة تولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

أمير مرتضي يعلن تقديم شكوى ضد الأهلي بسبب جماهيره ومشاركة كهربا

استبعاد لاعبين وعقوبة لـ زيزو .. فيريرا ينتفض على نجوم الزمالك

ترشيحاتنا

قبل انطلاقها بدقائق.. شاهد نظافة وتعقيم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

سلسلة العنف لا تتوقف.. مقتل امرأة وإصابة شخصين في إطلاق نار بواشنطن

الجزارون متضررون .. تحرك جديد في أسعار اللحوم اليوم

أخبار التكنولوجيا| فعلها فورا.. أهم ميزات خصوصية لحمايتك في واتساب.. وأفضل هاتف للشباب من أوبو

أسعار صرف الدولار والعملات اليوم الأربعاء 18- 1-2022

الطلاب يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه إليها .. هذه العلامات تكشف إصابتك بـ الكبد

ماذا يدل ألم البطن فى النصف العلوى الأيسر؟

أقوى من المسكنات.. 3 طرق خارقة للقضاء على آلام الظهر في ثوانٍ

اسم له تاريخ.. ما هي جنسية الأخوان صيدناوي وكيف كونا امبراطوريتهما؟

فيديو

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ