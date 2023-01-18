بعد وفاتها عن 118 عاما.. طعام وشراب واظبت عليهما أكبر معمرة بالعالم

أثارت وفاة لوسيل راندون Lucile Randon، أكبر معمرة في العالم، عن عمر ناهز 118عاما و329 يوما حالة كبيرة من الاهتمام على مدار الساعات القليلة الماضية.

لوسيل راندون Lucile Randon والمعروفة أيضا بلقب" الأخت أندريه Sister Andrée" كانت راهبة فرنسية حاصلة على لقب “أكبر معمرة بالعالم” بعد وفاة سابقتها كين تاناكا عن عمر يناهز 119 عاما، العام الماضي.

وفاة لوسيل راندون

توفيت الراهبة الفرنسية لوسيل راندون Lucile Randon في دار لرعاية المسنين في مدينة تولون، جنوب فرنسا، الثلاثاء 17 يناير 2023، وفقا لما أكده متحدث باسم دار رعاية المسنين منذ ساعات.

وعاشت لوسيل راندون Lucile Randon والتي ولدت في 11 فبراير 1904 الحربين العالميتين وفيروس كورونا قبل أن تلتقط أنفاسها الأخيرة أمس الثلاثاء، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلام أجنبية.

وقال المتحدث باسم دار رعاية المسنين، ديفيد تافيلا: “هناك حزن كبير لكن كانت رغبتها في الانضمام إلى أخيها الحبيب قبل موتها الذي اعتبرته بمثابة تحرير”.

وولد لوسيل راندون Lucile Randon في بلدة أليس الفرنسية لوالدين بروتستانت، مع شقيقين ثم انفصلت الأسرة خلال الحرب العالمية الأولى لكن نجا أشقاؤها من الحرب.

وتحول لوسيل راندون Lucile Randon إلى الكاثوليكية في سن التاسعة عشرة ثم أصبحت راهبة بعد ثماني سنوات حيث اختارت اسم “الأخت أندريه” تكريما لأحد إخوتها الذي توفي في تلك اللحظة.

وفاة لوسيل راندون Lucile Randon

حياة Lucile Randon

وعملت لوسيل راندون Lucile Randon أيضا كمعلمة ومربية أمضت غالبية الحرب العالمية الثانية في رعاية الأطفال قبل أن تسافر إلى فيشي ، فرنسا ، للعمل في مستشفى في نهاية الصراع الذي دام 6 سنوات ثم أمضت 28 عاما في دعم الأيتام وكبار السن بها.

وفي 19 أبريل 2022، توفيت تاناكا أكبر معمرة في العالم في 2 يناير 1903 مما جعل لوسيل راندون أكبر شخص على قيد الحياة تم التحقق منه في العالم، واصفة اللقب بأنه "شرف حزين" وأنها ستكون "أفضل حالا في الجنة".

وبعد وفاة لوسيل راندون لفتت صحيفة “الديلي ستار” البريطانية إلى أنها كانت أكبر ناجية معروفة من فيروس كورنا (كوفيد_19) بعد أن أثبتت إصابتها بالفيروس قبل شهر من عيد ميلادها الـ117 حيث لم تظهر عليها أعراض.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى انتقال Lucile Randon إلى دار رعاية المسنين في تولون في عام 2009 منبهة: “بحلول أوائل عام 2010 كانت مقيدة بالكرسي المتحرك وأصبحت عمياء مؤخرا”.

ونبهت الصحيفة البريطانية إلى أن لوسيل راندون Lucile Randon، أكبر معمرة فى العالم كانت تأكل الشوكولاتة وتناول كأسا من النبيذ كل يوم.