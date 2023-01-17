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تعليم

مجدي يعقوب: وفاة عمتي وحزن أبي عليها سبب دراسة جراحة القلب

مجدي يعقوب
مجدي يعقوب

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الآن، الدكتور مجدي يعقوب،  بقاعة “إيوارت” التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، في حوار بعنوان "من القلب: رائد العلم والعمل الخيري - حوار مع السير مجدي يعقوب".  

يحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي.

واستعرض الدكتور مجدي يعقوب تفاصيل عن حياته منذ أن كان طفلآ صغيرآ، قائلآ إن مأساة وفاة شقيقة والده "عمته" كانت الدفع لدارسته كلية الطب ودراسة جراحة القلب، وأن عمته توفت وهي في عمر الـ23 عاما.

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وأضاف مجدي يعقوب، أن وفاة عمته وحزن والده الكبير عليها كان سبباً فى اختياره لدراسة جراحة القلب، حيث أنها أصيبت بحمى روماتيزمية تسببت فى إضعاف صمامات القلب، وأن ولده حكى له  أنه كان من الممكن إنقاذ "عمته" بإجراء عملية جراحية لإصلاح صمامات القلب، وكان هذا ضمن مجال جديد فى الطب حينها يسمى "جراحة القلب".

يدير الحوار خالد عز العرب، أستاذ مشارك بقسم الصحافة والإعلام وخريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002.

الدكتور مجدي يعقوب هو مؤسس "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب"، وأستاذ جراحة القلب في إمبريال كوليدج لندن، ورئيس ومؤسس مبادرة "سلسلة الأمل،" التي توصل بين خبراء القلب حول العالم لتوفير أحدث التقنيات لعلاج أمراض القلب وإنقاذ حياة الأطفال في الدول النامية والدول المتأثرة بالحروب.

حصل السير مجدي يعقوب، علي بكالوريوس  الطب في جامعة القاهرة، واكمل تعليمه  في شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا في عام 1962 ليعمل في مستشفى الصدر بلندن، ثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد، وعُين أستاذًا في المعهد القومي للقلب والرئة في عام 1986، واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 1967.

أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن عزمها إصدار كتاب السيرة الذاتية للدكتور مجدي يعقوب.

وأوضحت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال حوار الدكتور مجدي يعقوب، والذي يعقد الآن، بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، عن أن كتاب السيرة الذاتية سوف يصدر في يوليو 2023.

ويسرد الكتاب مسيرة يعقوب منذ نشأته في مصر مرورًا بحياته المهنية في بريطانيا حيث اجتاز حدود الطب وعمل على خدمة المجتمع في جميع أنحاء العالم حيث أدي لحصوله على وسام الاستحقاق من قبل ملكة بريطانيا – الملكة إليزابيث الثانية.

ويعكف علي تأليف كتاب السيرة الذاتية الدكتور مجدي يعقوب رائد زراعة القلب بالعالم  الصحفيان سيمون بيرسون وفيونا جورمان.

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