فيديو مروع.. سقوط سيارة دفع رباعي على رضيع و3 سيدات في البرازيل

وثق مقطع فيديو مروع سقوط سيارة دفع رباعي على رضيع و 3 سيدات عندما حطمت جدار موقف سيارات بدور علوي في بالنيريو بولاية كامبوريو بالبرازيل .

أظهر مقطع الفيديو الصادم الذي وثقته “لقطات كاميرات المراقبة” معجزة نجاة الطفل الرضيع والـ 3 سيدات إثر سقوط سيارة الدفع الرباعي البيضاء بشكل صادم ومفاجىء.

سقوط سيارة

كانت الـ 3 سيدات يقفن بجوار الطفل الرضيع أسفل موقف السيارات بالطابق الأول حيث تحطمت فجاة الأنقاض من فوقهم بينما كان الجدار يتساقط مع السيارة البيضاء.

وأصيبت إحدى النساء البالغة من العمر 23 عاما بجروح خطيرة في رأسها حوضها وصدرها حيث اضطروا إلى نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف جوية.

ولفتت إدارة الإطفاء إلى أن المرأتين الأخريين والرضيع الذي كان في عربة الأطفال لا يحتاجان إلى عناية طبية.

وفي الفيديو، عندما ركض المارة للمساعدة فتح السائق باب سيارته بشكل لا يصدق وخرج ثم ذهب إلى المستشفى.

سقوط سيارة دفع رباعي على رضيع و 3 سيدات في البرازيل

حادث مروع

وقالت الشرطة العسكرية إنه عند خروجه من المستشفى سيتم القبض عليه لمغادرة مكان الحادث دون مساعدة الضحايا.

وأضافت الشرطة العسكرية أن السيارة مملوكة لعائلة من باراجواي كانت تزور بالنيريو كامبوريو وتقيم في المبنى.

وأشارت إلى إن السائق هو ابن مالك السيارة البالغ من العمر 69 عاما والمسجل في باراجواي، دولة في أمريكا الجنوبية.

سقوط سيارة دفع رباعي على رضيع و 3 سيدات في البرازيل

وفي ذات السياق، نبه رقيب الشرطة العسكرية، دينيسيو فرانسيسكو روزا أن السائق يدعي أن السيارة تعرضت لعطل ميكانيكي، ونتيجة لذلك انتهى به الأمر إلى فقدان السيطرة على السيارة وتجاوز الجدار.

وأكد رقيب الشرطة العسكرية أنه عندما وجد الضباط السائق في المستشفى خضع لاختبار تحليل التنفس حيث وجد أنه كان شاربا “للكحول”.