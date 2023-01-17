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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط أجنبي يسرق الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

المتهم
المتهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة ، نجح رجال المباحث في ضبط أجنبي لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالأزبكية بأسلوب "النشل".

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم عين شمس بعرض هواتف محمولة على أحد محال بيع الهواتف كائن بدائرة القسم، بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية تم ضبطه وبحوزته عدد 3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر"

وبمناقشته عن مصدر تلك الهواتف أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" وإعترف بأنهم من متحصلات وقائع سرقة.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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