تواجه خطر العمى

أظهر مقطع فيديو صادم من نوعه مخاطرة فتاة برازيلية بصحة عينيها عندما أقدمت على وشم إحداهما بحبر أسود اللون لتصبح عينها بالكامل “سوداء”.

تسببت كيكي ماري، من البرازيل، في رعب لمستخدمي تطبيق “تيك توك” عندما شاركت لقطات من جلسة الوشم، حيث تفاخرت بعينين سوداوين مليئتين بالحبر.

وحذر الكثيرون من مشاهدي مقطع الفيديو الصادم، يزيدون على 2 مليون شخص، الفتاة البرازيلية من خطورة إصابتها بالعمى بسب ما تفعله بعينها.

وأصيب المشاهدون بالرعب من اللقطات، حيث تساءل الكثيرون عن سبب تعرض كيكي لخطر الإصابة بالعمى، وقال أحد المستخدمين: "لماذا تفعلي هذا الأمر الخطير؟!"، وتساءل آخر: "لماذا تدمري عينيكِ الطبيعية الجميلة؟"، وقال مستخدم ثالث: "هذا شيء لن أفهمه مطلقا".

خطر العمى

جدير بالذكر أن أنايا بيترسون، من أيرلندا، رسمت وشما على عينيها باللون الأزرق الفاتح تقليدا لـ عارضة الأزياء الأسترالية، أمبر لوك، والتي تردد أنها فقدت البصر لمدة 3 أسابيع بعد الوشم، كما بكت دموعا زرقاء.

وأنايا بيترسون البالغة من العمر 32 عامًا، من بلفاست، نُقلت إلى المستشفى بعد شهور من الوشم على عينيها في عام 2020، كما أصيب حاليا بـ “عمى دائم”.

في السياق ذاته، أصيبت ألكساندرا سادوفسكا بالعمى في إحدى عينيها، حيث اضطرت إلى إزالة الأخرى بعد العملية الفاشلة التي تحمل وشما لبياض عينيها.

ووفقا لأكاديمية طب العيون، فإن وجود وشم مقل العيون المعروف أيضا باسم “الوشم الصلب” ليس شكلا تقليديا للوشم، ما يعني أن أولئك الذين يقومون بهذا الإجراء غير مدربين رسميا أو معتمدين لتقديم وشم صلبوي، كما تعد هذه الأوشام خطيرة للغاية.

وبعد أن فشلت سلسلة من وشم العين، بدأت القوانين تتغير في عام 2010، حيث تم حظر وشم مقلة العين في أوكلاهوما وإنديانا وواشنطن.

فيديو صادم يوثق جنون الوشم.. برازيلية تملأ إحدى عينيها بالحبر الأسود

ألكساندرا سادوفسكا