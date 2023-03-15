محافظ الدقهلية يتلقى تقريرا عن أعمال النظافة ورفع القمامة وإزالة التعديات بالمراكز والمدن

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية أنشطة واعمال رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، التي تتضمن اعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والتجميل والانارة ومتابعة تنفيذ المشروعات والجهود المبذولة من قبل الوحدات الخدمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وشملت المتابعة أعمال الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وحي غرب وحي شرق المنصورة وطلخا وتمي الامديد وميت غمر والمنزلة والسنبلاوين ودكرنس وبلقاس والمطرية ومنية النصر وشربين.

ففي مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة تعدى على مساحة ٥٠ متر مربع بقرية بدواي عبارة عن بناء بالبلوك الابيض وصب سقف دوار مواشى خارج الحيز العمرانى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة مدير الجمعية الزراعية للتحقيق.

وفي نطاق حي غرب المنصورة، قال محمد امين رئيس حى غرب المنصورة انه تم متابعة أعمال الترميم بمنطقة شارع تقسيم طابا وشارع توفيق ياسين حيث تم وضع طبقة الأساس والدمك بالهراس والمياه، كما تم متابعة أعمال الترميم بشارع الجلاء وشارع جيهان وشارع الترعة على مسار كابلات الكهرباء وكسورات المياه والصرف الصحى والقطاعات العرضية وبشارعى شمس وأم القرى المؤديان مابين شارع محمود شاهين وشارع الخلطة الأسفلتية بطول 280متر وعرض 8متر حيث تم عمل الطبقة الاسفلتية السطحية.

وفي نطاق حي شرق المنصورة قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس الحي انه تم متابعة تنفيذ اعمال حملة مكبرة لازالة الاكشاك بشارع الجيش بنطاق الحي حيث تم ازالة عدد 10 اكشاك بالمنطقة في اطار جهور رئاسة الحي لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وفي مركز ومدينة طلخا، قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة أعمال رفع تجمعات القمامة بشارع العراقي وشارع مجمع الرحمن وشارع المعاهدة وتقسيم بهاء الشربيني وشارع صلاح سالم وشارع طلعت حرب وشارع بهي الدين حجاب، كما تم تدشين مبادرة 100 مليون شجرة حيث تم استلام 3300 شجر زيتون 800 شجر برتقال 200 شجر يوسيفى 3100 شجر كونو 200 فرشة زجاج 50 اكاسيا وعقب انتهاء الاستلام وزسيتم البدء في زراعة الاشجار بنطاق رئاسة المركز.

وفي مركز ومدينة تمي الامديد قال المحاسب سيد حسين النخيلى انه تم متابعة اعمال منظومة النظافة ورفع القمامة بنطاق رئاسة المركز وتحسين مستوي النظافة حيث تم تنفيذ أعمال تهذيب النخل وغسيل وري الأشجار بالجزر الوسطي والحدائق بالمدينة كما تم فحص ومراجعة رخص البناء لعقارات تحت الإنشاء بمنشأة صبرى أبو علم وكذا تركيب اعمدة الاناره بشوارع الوحدة المحلية بظفر وقراها.

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال حملة مكبرة لرفع الإشغالات على الطريق السريع بمدينة ميت غمر واعمال نظافة ورفع كفاءة الحدائق وريها ودهان الأشجار على الطريق السريع في اطار تحسين الصورة البصرية للمواطنين كما تم متابعة استلام 1600 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة لزراعتها بنطاق رئاسة المركز لتوفير بيئة صحية وزيادة المساحات الخضراء.

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة اعمال ادارة و تنظيم سوق المواشى بالمنزلة مكان المقلب الوسيط بالمنزلة الجديدة حيث تم نظافة المكان ومسحه باللودر وانارته وتجهيزه للعمل وتم متابعة أعمال التجميل حيث تم عمل وزراعة أشجار متنوعة و شتلات و تركيب رشاشات للرى بمشتل الوحدة وذلك حرصاََ على اظهار مدينة المنزلة بالمظهر الحضارى والبيئة النظيفة كما تم المرور والمتابعة الميدانية لجراج الحملة الميكانيكية التابع لرئاسة المركز لمتابعة حسن سير العمل بالحملة ومتابعة خطوط السير الخاصة بكل معدة وكذا العمل علي رفع كفاءة الجراج وسرعة إصلاح وصيانة كافة المعدات.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لأحد التعديات في المهد بنطاق الوحده القروية بطوخ الأقلام وهو عبارة عن طوب بلوك ابيض استعدادآ للبناء على الارض الزراعيه على مساحة 1قيراط و 175متر مربع عرض10م وطول17،5 وتمت الازالة الفورية للمخالفة وتم مصادرة الطوب البلوك الدبش وادخاله مخازن الوحدة بالتنسيق مع مركز شرطة السنبلاوين.

كما تم ازالة بالات قش عبارة عن منزل مقام على الارض الزراعيه لأحد المواطنين بقرية طوخ الأقلام بنطاق الوحدة القروية على مساحة8 اسهم و135م عرض 7 م طول19،30وتمت الازالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم متابعة أعمال الرصف بشوارع المدينه ضمن أعمال الخطة الإستثمارية 2022 /2023 حيث تتم أعمال رصف شارع عاشور مكاوي بالنزهه بالمدينه كما تم متابعة استكمال توريد وتشغيل السن في شارع بورسعيد الموازي لشارع البستان العمومي بالمدينه تمهيداََ للبدء في أعمال الرصف وذلك ضمن أعمال الخطه الاستثماريه وذلك لتسهيل حركة المشاه والمركبات والسيارات داخل مركز ومدينة السنبلاوين، وتم ايضا متابعة أعمال النظافه ورفع الاشغالات والمشروعات الجارى تنفيذها وتطوير فى العشوائيات بالمدينه وأعمال الخطه الاستثماريه ومتابعة أعمال الوحدات القروية التابعه..

وفي مركز ومدينة دكرنس قالت الدكتوره آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس انه تم متابعة اعمال صيانة وتجديد كوبرى ميت السودان القديم في اطار تحسين الصورة البصرية للمواطنين كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرصد المخالفات، واسفرت عن تحصيل غرامات فورية من المنشآت المخالفة وتحرير إنذارات وتحصيل موارد الدوله كما تم متابعه الأعمال باداره الكهرباء لصيانه وتدعيم الاناره بخلية شارع السيده زينب وأمام الصرف الصحى ميت مجاهد وأمام المستشفى العام و أسواق الربيع حتى كوبري أبو سليمان وأمام نادى دكرنس الرياضي وبالمقابر الجديده لتوفير طريق آمن للمواطنين..

وفي مركز بلقاس قالت المحاسب غادة الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بطريق رافد جمصه نطاق مركز بلقاس في اطار اعمال تحسين الصورة البصرية للمواطنين..

وفي مركز ومدينة المطرية قال المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال منظومة النظافة ورفع القمامة حيث تم تقسيم مدينة المطرية الي 4 قطاعات حيث يتم صيانة وتحريك المعدات والعمال الي جميع المناطق وتم متابعة صيانة وغسيل و تشحيم سيارة المطافي.

وتم رفع 130 طن من القمامة والمخلفات لمركز ومدينة المطرية و15 طن من الأتربه بشارع سعد زغلول وشارع الثورة وعدد من الشوارع الفرعية كما تم متابعة ري الاشجار والجزر الوسطي .

وفي مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب محمد عبد الباقى رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة اعمال منظومة النظافة حيث تم تجميع القمامة وإعادة تحميلها في سيارات كبيرة ونقلها إلى مقلب ليسا الجمالية شملت الاعمال جميع أحياء المدينة شملت الدراكسة وميت الخولي وميت طاهر ووسط المدينة والكورنيش وعزبة أبو شهدة والمحلات المتعاقدة وتم تفريغ الصناديق وكنس الأرصفة والشوارع الرئيسية والميادين حيث تم نقل 247طن قمامة.

كما تم متابعة اعمال إعادة تأهيل وصيانة الجزر الوسطى وتطوير الميادين ومتابعة طلاء السياج الحديد للجزر الوسطى والكورنيش ومتابعة أعمال تنسيق الأشجار ورى الحدائق العامة والجزر الوسطي وذلك إستمرارا فى الحفاظ على الرقعة الخضراء وإستمرارا لمبادرة شجرة تساوى حياة وتم متابعة أعمال دهان سياج الجزر الوسطى والحدائق والكورنيش كما تم رفع كفاءة الإنارة العامة وإزالة كافة المخالفات على الأعمدة والإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع هندسة كهرباء منية النصر،

وفي مركز ومدينة شربين قال اللواء ماهر هاشم رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة اعمال قطاع النظافة والحملة الميكانيكية العمل لتحسين مستوى النظافة داخل المدينه ورفع تجمعات الأتربة بالسياره المكنسة بمحيط كورنيش النيل وشارع الجيش وتسويه للطرق الرئيسية والمحيطه ونقل المخلفات بمنطقة حي السلام وأرض النادي وترعه البلامون وتم نقل 60 طن من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي بسندوب.

وتم متابعة سير العمل داخل مرفق مياه الشرب والصرف الصحى والوقوف على أعمال الصيانة اللازمة بمأخذ المياه الإحتياطي داخل المرفق وتم ايضا متابعة الأعمال التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتفقد مصنع أعلاف شربين وذلك لمتابعه الطاقه الإنتاجية التي يمدها المصنع يوميا وسير العمل به.

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