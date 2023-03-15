مخرج "التمساح": الفيلم عن الحقد المكبوت والغضب.. وناتج من تجارب شخصية

عُرض مساء اليوم ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، الفيلم المصرى "التمساح" مدته ١٥ دقيقة، وهو من إنتاج "مصر، المملكة العربية السعودية"، وإخراج خالد معيط، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الدورة الـ ٢٤ من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وتدور أحداث "التمساح" حول رحلة على الطريق تتصارع القوى بين الرجال بصورة ضمنية داخل سيارة أجرة يصطحب بها سائقها ابن عمه الذي يتجه إلى مدينة أخرى لتسليم مبلغ مالي، ولا يمكن تجـــــــاهل حكايته التي تفجر صراعاَ بين القوى الذكورية للرجلين.

وقال المخرج خالد معيط، خلال الندوة التى أقيمت بعد عرض فيلمه، إنه حاول من خلال أحداث الفيلم تسليط الضوء على مشاعر الحقد المكبوت، وكيف تحركنا لأسوأ مشاعر الغضب، وذلك من خلال بطلان العمل.

أما عن كواليس كتابة الفيلم، فأوضح أن الفكرة كانت فى ذهنه منذ فترة طويلة، وهى ناتجة من تجارب شخصية له، لكن الكتابة استغرقت سنة.

الفيلم من إخراج خالد معيط، وهو مخرج ومونتير مصري من مواليد 1997 بمدينة بورسعيد، وشارك معيط في العديد من الأفلام كمونتير منها فيلم من "سعاد" الذي شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته 73.

كما عُرض ظهر اليوم، فيلم "أم واحدة" من فرنسا - ٨٦ دقيقة - للمخرج ميشيل بانديلا، وتدور أحداثه من خلال تسجيلات ومحادثات أرشيفية بين اثنين من الأمهات، ويبحث مخرج الفيلم الذي نشأ في دار رعاية لمدة عشرين عاما، بطريقة ممنهجة عن إجابة لتساؤلاته عن طفولته حتى يحصل على غد أفضل، من بين أسئلته "أحتاج أن أفهم وأحاول أن أضع القطع بجوار بعضها البعض، ربما أحصل على صورة للعائلة؟".

المخرج ميشيل بانديلا، هو صانع أفلام ومنتج ومونتير يقيم في باريس، درس في كلية السينما والتلفزيون في باريس، وأسس شركة "روسكا فيلم" للإنتاج، لديه قرابة 15 عاما من الخبرة كمونتير، وحصل فيلمه الوثائقي الثاني "أم واحدة" على العديد من الجوائز من بينها جائزة النقاد (الفيبريسي) بمهرجان Dok leipzig بألمانيا عام 2022، وحاليا يكرس جهوده لصناعة فيلمه الروائي الطويل "خيانة".

الجدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان من المقرر أن تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، ويقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأسه الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.