رواندا تسعي للإستفادة القصوي من برنامج فيفا للمدارس

أكد الاتحاد الرواندي لكرة القدم ووزارة الرياضة أنهما سيعطيان الأولوية لتطوير الجيل القادم من لاعبي كرة القدم في البلاد من خلال الإستفادة بإطلاق برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدارس .

وقال أرور ميموزا مونيانغاجو وزير الرياضة برواندا أن هذا البرنامج سوي يساعد في الوصول إلى كل مكان في البلاد حتى يمكن تنفيذه بطريقة جيدة وصحيحة ، بحيث تهدف الخطة إلى أن يصل البرنامج إلى أكثر من 4000 مدرسة في رواندا.

وأضاف:"يتيح برنامج الفيفا للمدارس هذا فرصة للاحتفال بفرحة الأطفال والفخر باللعبة، إنه يوم عظيم وامتياز لنا لبدء برنامج التنمية في رواندا، ووزارة الرياضة مستعدة للعمل مع اتحاد راوندا لكرة القدم لتحقيق الهدف،في رواندا، سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالمشاركة مع وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم واتحاد راوندا لكرة القدم".

فيما اوضح أوليفييه موجابو نيزييمانا رئيس إتحاد الكرة برواندا أنه يثق من أنه علي المدي الطويل سيمنح هذا البرنامج بالتغلب على التحديات وخلق ممارسات مستدامة للمستقبل. وتابع:" في نهاية المطاف، سيكون لبرنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدارس تأثير إيجابي على حياة الأطفال وعلى مجتمع كرة القدم الرواندي الأوسع على مدى السنوات الأربع المقبلة. "

ويعد برنامج كرة القدم للمدارس ، برنامجاً طموحاً يديره الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ويهدف إلى المساهمة في تعليم وتنمية وتمكين حوالي 700 مليون طفل.

كما يسعى برنامج الاتحاد الدولي للمدارس إلى جعل كرة القدم في متناول كل من الشباب والفتيات في جميع أنحاء العالم من خلال دمج أنشطة كرة القدم في نظام التعليم بالمشاركة مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة.

تم تصميم برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدارس لتعزيز المهارات والكفاءات الحياتية المستهدفة من خلال كرة القدم والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) والأولويات الأخرى.

يعد البرنامج مشروعًا تجريبيًا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وذلك اعتماداً على الاهتمام الذي أعربت عنه الاتحادات الوطنية والظروف الرياضية وكرة القدم المحلية المحددة في البلدان المعنية.