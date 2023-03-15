عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رواندا تسعي للإستفادة القصوي من برنامج فيفا للمدارس

صدى البلد

أكد الاتحاد الرواندي لكرة القدم ووزارة الرياضة أنهما سيعطيان الأولوية لتطوير الجيل القادم من لاعبي كرة القدم في البلاد من خلال الإستفادة بإطلاق برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدارس .
وقال أرور ميموزا مونيانغاجو وزير الرياضة برواندا أن هذا البرنامج سوي يساعد في الوصول إلى كل مكان في البلاد حتى يمكن تنفيذه بطريقة جيدة وصحيحة ، بحيث تهدف الخطة إلى أن يصل البرنامج إلى أكثر من 4000 مدرسة في رواندا.
وأضاف:"يتيح برنامج الفيفا للمدارس هذا فرصة للاحتفال بفرحة الأطفال والفخر باللعبة،  إنه يوم عظيم وامتياز لنا لبدء برنامج التنمية في رواندا، ووزارة الرياضة مستعدة للعمل مع اتحاد راوندا لكرة القدم لتحقيق الهدف،في رواندا، سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالمشاركة مع وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم واتحاد راوندا لكرة القدم".
فيما اوضح  أوليفييه موجابو نيزييمانا رئيس إتحاد الكرة برواندا أنه يثق من أنه علي المدي الطويل سيمنح هذا البرنامج بالتغلب على التحديات وخلق ممارسات مستدامة للمستقبل. وتابع:" في نهاية المطاف، سيكون لبرنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدارس تأثير إيجابي على حياة الأطفال وعلى مجتمع كرة القدم الرواندي الأوسع على مدى السنوات الأربع المقبلة. "
ويعد برنامج كرة القدم للمدارس ، برنامجاً طموحاً يديره الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ويهدف إلى المساهمة في تعليم وتنمية وتمكين حوالي 700 مليون طفل.
كما يسعى برنامج الاتحاد الدولي للمدارس إلى جعل كرة القدم في متناول كل من الشباب والفتيات في جميع أنحاء العالم من خلال دمج أنشطة كرة القدم في نظام التعليم بالمشاركة مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة.
تم تصميم برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدارس لتعزيز المهارات والكفاءات الحياتية المستهدفة من خلال كرة القدم والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) والأولويات الأخرى.
يعد البرنامج مشروعًا تجريبيًا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وذلك اعتماداً على الاهتمام الذي أعربت عنه الاتحادات الوطنية والظروف الرياضية وكرة القدم المحلية المحددة في البلدان المعنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

نداء عاجل من الأردن إلى السعودية.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الإفتاء: تصوير الأفعال الفاضحة ونشرها على السوشيال ميديا حرام شرعا ومجرم قانونا

أسوأ الكوابيس.. الرئيس الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية بالبلاد

أحمد موسى: فخور بافتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

7500 وحدة جاهزة للتسليم.. سكن لكل المصريين أول كمبوند داخل المدن بالمنيا الجديدة

خالد ميري: نجاح جهود الإفراج عن أحمد فايز عبدالمجيد عبدالحفيظ

دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يقود تشكيل نابولي أمام آينتراخت فرانكفورت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جذاب.. المطربة وعد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

باروكة من الألماس.. أحلام الشامسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ