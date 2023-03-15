أحمد موسى: محمد أبو العينين الداعم الأول لبرنامج "على مسئوليتي"

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل انطلاق برنامج على مسئوليتي للعام العاشر على التوالي، اليوم، والتحاقه للعمل بالقناة بعدما قرّر إنهاء التحاقه بقناة التحرير؛ عقب لقاء مع الصحفية إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد.

تفاصيل التحاق أحمد موسى بقناة صدى البلد



وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «من النادر قوي لما تلاقي برامج ناجحة كده؛ من كرم ربنا وثقة حضراتكم فينا وفي هذه القناة والبرنامج، بدأنا على مدار 9 سنوات في أوقات صعبة للغاية؛ وكان هناك أحاديث عن استمرار هذا البرنامج لمدة شهر، أو سنة بالكتير».

وتابع موسى، مساء اليوم الأربعاء، أن عمل البرنامج استمر بفضل الله عز وجل؛ لمدة 9 سنوات، ويبدأ اليوم عامه العاشر، مؤكدًا أن برنامج على مسئوليتي واحدًا من أهم برنامجين في مصر، ويبقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب الداعم الأول لهذا البرنامج.

أحمد موسى: صدى البلد رقم 3 في الإعلام المصري



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن قناة صدى البلد موجودة رقم 3 أو 4 في الإعلام المصري، وبرنامج على مسئوليتي حقق رقما تاريخيا على الهواء (حوالي 9 آلاف ساعة هواء)، لافتًا إلى أنه عمل في أوقات عصيبة؛ إبان الفترة من 2014، و2015، و2016؛ حتى أنه في بعض الأحيان كان يعمل حتى بعد أذان الفجر، ويعود للعمل مجددًا بعد الانتهاء من الصلاة.