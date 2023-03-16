بعد إصابة مسلم في صوته .. أسباب فقد القدرة على الكلام

كشف مغني المهرجانات مسلم عن تعرضه لعدد من الأزمات مؤخرا، وآخرها استيقاظه من النوم وعدم قدرته على الكلام، بسبب ذهابه إلى النوم وهو يشعر بالزعل والحزن الشديد على الأزمات التي مر بها مؤخرا.

أسباب نفسية وجسدية وراء فقدان القدرة على الكلام

ويقترن فقدان القدرة على الكلام بالعديد من العوامل، ومنها المشكلات الدماغية أو العصبية، وخاصة تلك التي تسيطر على عضلات الوجه، والحنجرة، والتهاب الأحبال الصوتية.

وتعد أهم أسباب فقدان القدرة على الكلام إصابة الدماغ الناجمة عن السكتة الدماغية؛ إذ قد تسبب انسداد مجرى الأوعية الدموية في الدماغ أو تلفه، مسبباً بذلك نقص التروية الدموية للدماغ، ونتيجة لذلك فقد تموت الخلايا في تلك المنطقة ويتمثل ذلك غالباً في عدم القدرة على الكلام عند الكبار.

من أسباب فقدان القدرة على الكلام أيضاً إصابة الدماغ، نتيجة تعرض الرأس للإصابة الشديدة، أو بسبب وجود ورم في الدماغ أو إلتهاب به، وفي تلك الحالة يصاحب فقدان القدرة على الكلام اضطرابات في الذاكرة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

مغني المهرجانات مسلم يفقد قدرته على الكلام

ويمكن أيضا لبعض الأسباب النفسية أن تتسبب في فقدان القدرة على الكلام، مثل : التعرض لحادثة نفسية مؤلمة، أو فاجعة لم يستطع المريض التعامل معها، أو الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة.

وكذلك قد يتسبب فقدان النطق النفسي في المعاناة من القلق، والتوتر، والعزلة، وجفاف الفم، وقد تستمر تلك الحالة مع المريض فترة زمنية طويلة إذا كان مصابًا ببعض الاضطرابات الأخرى مثل الفصام، أو الرهاب الاجتماعي، أو الوسواس القهري، أو الاكتئاب.

ويعتمد علاج الحبسة الكلامية بدون علاج؛ على سبيل المثال يتحسن علاج فقدان الكلام المفاجئ الناجم عن التعرض إلى الصدمات النفسية بمرور الوقت؛ حيث يبدأ التحسن بعد عدة أشهر.