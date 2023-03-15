كندا تعلن عن إرسال أسلحة وذخيرة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الكندية في بيان يوم الأربعاء، عن إرسال كندا حوالي 8000 ذخيرة المدفعية وعشرات من صواريخ الدفاع الجوي كجزء من أحدث مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا.

كما ستزود كندا أوكرانيا بأكثر من 1800 طلقة من ذخيرة التدريب لدبابات ليوبارد-1 القتالية التي تبرعت بها الدنمارك وألمانيا وهولندا، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وتعهدت الحكومة الكندية برئاسة رئيس الوزراء جاستن ترودو ، وهي واحدة من أكثر المؤيدين الدوليين لأوكرانيا، بتقديم أكثر من مليار دولار كندي (730 مليون دولار) كمساعدات عسكرية لكييف منذ بدء الحرب الروسية في الأراضي الأوكرانية العام الماضي.



وقالت الوزارة إن كندا أعلنت بالفعل عن تبرعها بثماني دبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد-2 ، ومن المتوقع أن تكون في أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

