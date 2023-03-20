سعر جوالات Iphone 11 Pro في الإمارات

يعد جوال iPhone 11 Pro الرائد من آبل وأحد أميز إصدارات سلسلة آيفون 11، خياراً مناسباً لمحبي الجوالات الرائدة ذات الحجم المدمج، أضف إلى ذلك سعره المغري.

وصل سعر جوال iPhone 11 Pro سعة 64 جيجابايت مقابل 3150 درهم إماراتي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3400 درهم.

جاء جوال iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

iPhone 11 Pro

يأتى جوال "آبل" iPhone 11 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

أما تجهيز الكاميرا فى جوال iPhone 11 Pro هناك كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى متوافرة فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

iPhone 11 Pro

يعمل جوال iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد.

يمتلك جوال iPhone 11 Pro بلوتوث 5.0، و الاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بي إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويحمل iPhone 11 Pro بطارية سعة 3046 أمبير، وأخيرًا يدعم الشاحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، ويمكنك شراء الجوال فى 4 ألوان هي: الأسود، الذهبي، الزيتي، الذهبي.