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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الخميس، مؤكدة أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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ليكون الطقس غدا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشماليه الغربيه، مائل للحراره على جنوب  سيناء وجنوب البلاد، مع أمطار خفيفه على مناطق من أقصى السواحل الشماليه الغربيه.


نشاط الرياح قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على  مناطق  من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربيه.


وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


لتكون درجات الحرارة العظمي المتوقعه غدا
القاهره الكبرى ٢٥ درجه مئوية 
الوجه البحري ٢٥ درجة مئوية 
السواحل الشماليه٢٤ درجة مئوية 
جنوب سيناء ٢٦ درجة مئوية 
شمال الصعيد ٢٦ درجة مئوية 
جنوب الصعيد ٢٨ درجة مئوية.

 كما كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم والساعات المقبلة، وتوقعات درجات الحرارة.


وقالت منار غانم ، خلال تصريحات تليفزيونية، إن البلاد ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية، مقارنة بالأيام الماضية، حيث شهدت البلاد بالأمس ذروة عدم الاستقرار الجوي.

وحذرت المواطنين من عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة، قائلة: مازلنا في فصل الشتاء والأجواء ليلا ستكون باردة، ويجب متابعة نشرة الأحوال الجوية بشكل يومي.

وأوضحت أنه لن يكون هناك رياح وأتربة اليوم، ومن الممكن أن تشهد الأيام القادمة أتربة ورياح، مشددة على أن سرعة الأمواج وارتفاعها في اعتدال.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا
 

وأضافت أن البلاد خلال اليومين السابقين تعرضت لأمطار وانخفاض في درجات الحرارة، ولكن اليوم سنشهد تحسنا في الأحوال الجوية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، مما يترتب عليه الشعور بالأجواء المائلة للدفء خلال فترات النهار.

ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، غير المؤثرة على الأعمال اليومية، مشيرة إلى زيادة درجات الحرارة بشكل طفيف بداية من الغد، لتصل درجة الحرارة إلى 25 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد التقلبات الجوية درجات الحرارة الطقس السواحل الشمالية

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