عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 في القاهرة والمحافظات.
 

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم .
 

txt

بشرى سارة| الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

txt

الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن حالة الطقس فى رمضان 2023.. فيديو

حالة الطقس



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلًا طقس بارد على كافة أنحاء البلاد. 
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 21 - 12
الإسكندرية 20 - 11
الإسماعيلية 22 - 11
الغردقة 24 - 16
المنيا 24 - 10
أسوان 25 - 12
 

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم حالة الطقس الطقس الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

موسيماني يخلف فيريرا في الزمالك.. تفاصيل تكشف الحقيقة

هالاند بالخمسة.. خالد الغندور يثير الجدل بصورة جديدة| ماذا يقصد؟

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير شديد اللهجة من السعودية بشأن طقس اليوم

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

ترشيحاتنا

استعدادا لمواجهة زامبيا.. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي بدون لاعبي الأهلي والزمالك

السيسي يشهد اليوم افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

التضخم يهدد أمريكا.. والدولة تتخذ إجراءات آمنة تعمل على جذب العملة الصعبة

حاول تهريب ساعات رولكس بمطار القاهرة.. تعرف على عقوبته في قانون الجمارك

حادثة مأساوية.. السيول تجرف 4 أطفال أمام عيني والدهم في السعودية| شاهد

5 ساعات فقط.. السعودية تعلن مواعيد العمل في شهر رمضان|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوة الحسومات تبلغ ذروتها| تفاصيل انقلاب الطقس.. وهذه المحافظات تعلن الطوارئ

شائعة في منتجات التنظيف.. تحذير من مادة كيميائية تسبب مرضا خطيرا بهذه الدولة

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ