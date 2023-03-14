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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة تسجل 20

الشتاء يعود .. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير فى درجات الحرارة

الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - الطقس

قالت دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء ينتهى رسميا فى 20 مارس ومع قرب الأنتهاء منه تزيد التقلبات الجوية.

أكدت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع علي فضائية السي بي سي، أن هناك تقلبات جوية شديدة ومنخفض جوي، وأنخفاض الرؤية بشكل كبير.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أن هناك بعض المحافظات التى شهدت سمائها الرعد والبرق والأمطار المتفاوتة الشدة والرعدية، والسواحل الغربية، شمال وجه بحري.

 ذروة التقلبات الجوية 

حذرت "منار غانم" أن ذروة التقلبات الجوية تكون اليوم، مضيفة أن البلاد ستشهد أنخفاض ملحوظ في  درجات الحرارة فى فترة النهار، ومن المتوقع أن تنخقض الحرارة 8 درجات حيث تصل العظمي على القاهرة 20 درجة مئوية فى فترة النهار، وهناك حركة لنشاط الرياح.

الأرصاد فصل الشتاء التقلبات الجوية منخفض جوى درجات الحرارة نشاط الرياح

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