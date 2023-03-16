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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تدين بشدة إطلاق «الشمال» صاروخًا باليستيًا وتصفه بالعمل الاستفزازي

صدى البلد

   أدانت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم /الخميس/ إطلاق شمال كوريا للصواريخ الباليستية باعتبارها عملا استفزازيا يضر بالسلام والاستقرار وذلك عقب إطلاق الشمال لصاروخا باليستيا طويل المدى باتجاه البحر الشرقي صباحا تزامنا مع مباحثات القمة المقرر عقدها بين كوريا الجنوبية واليابان في وقت لاحق من اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن الهيئة قولها إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم، من منطقة سونان في بيونج يانج، وتم إطلاق الصاروخ بزاوية مرتفعة وحلق مسافة حوالي ألف كيلومتر وسقط في المياه بالبحر الشرقي، مشيرة إلى تأكيدها أن عملية إطلاق الصواريخ تعد عملا يضر بالسلام في المجتمع الدولي وانتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعية كوريا الشمالية إلى وقف عمليات الإطلاق على الفور.
وأضافت أن السلطات الاستخبارية الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا شاملا في ضوء التحركات الأخيرة المتعلقة ببرنامج تطوير الصواريخ لكوريا الشمالية حيث أجرى رئيس الهيئة الجنرال كيم سيونج-كيوم محادثات افتراضية مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنرال بول لاكاميرا، وأكدا مجددا أن الحليفين سيعملان على تعزيز موقفهما الدفاعي المشترك ضد أي تهديدات واستفزازات من كوريا الشمالية.
وشددت على أن جيشها يجري بشكل مكثف وشامل تدريبات مشتركة مخطط لها في ظل وضع دفاعي مشترك حازم، ويحتفظ باستعداد دفاعي ثابت بناء على القدرة على الرد بأغلبية ساحقة على أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية.
وجاء إطلاق الصاروخ اليوم بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى يوم الثلاثاء الماضي من منطقة جانج يون في إقليم هوانجهيه الجنوبي، وتعد المرة السادسة التي يطلق الشمال فيها صاروخا بالستيا منذ مطلع العام.
وتأتي عملية الإطلاق وسط توقعات بتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان مثل تطبيع اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA) بينهما، بمناسبة محادثات القمة المخطط لها اليوم، بعد أن كانت العلاقات الثنائية متدهورة خلال الإدارة السابقة للرئيس مون جيه-إن.
يذكر أن كوريا الشمالية تقوم باستفزازات عسكرية متواصلة احتجاجا على المناورات العسكرية المشتركة التي تقوم بها القوتان الكورية الجنوبية والأمريكية تحت عنوان "درع الحرية" والتي تجري خلال الفترة من 13- 23 من الشهر الجاري.

 

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