تأهل 16 منتخبا لنهائي الماديسون سيدات بكأس العالم للدراجات بالقاهرة

تأهل 16 منتخبا إلى نهائي سباق الماديسون سيدات بكأس العالم لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر على مضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري ،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وجاء تأهل المنتخبات ال16 عقب احتلالهم المراكز الثمانية الأولى في كل تصفية من التصفيات ، حيث تأهل من التصفية الأولى منتخبات هولندا، فرنسا نيوزيلاندا ، الدنمارك المانيا ، بولندا ، اسبانيا والمكسيك على الترتيب ، فيما تأهل من التصفية الثانية منتخبات سويسرا ، بريطانيا ، كندا ، بلجيكا ، امريكا ، ايرلندا ، التشيك وإيطاليا على الترتيب.



وتقام منافسات نهائي الماديسون سيدات في الفترة المسائية لليوم والتي تنطلق بعد قليل.



واختتمت منافسات الفترة الصباحية اليوم الثالث لكأس العالم منذ قليل واسفرت باقي النتائج عن تأهل 24 لاعبا إلى نهائي سباق الاومنيوم رجال ، وودع لاعب منتخبنا يوسف ذكي المنافسة عقب احتلاله المركز 17في التصفية الأولى ، حيث يتأهل ال12 الأوائل من كل مجموعة من مجموعتي التصفيات.

وتأهلت 4 لاعبات لنصف نهائي الاسبرنت سيدات ، فيما ودعت لاعبة منتخبنا شهد سعيد المنافسة عقب إحتلالها المركز 38 في التصفيات.



وأخيرا تأهل 12 لاعبا لنصف نهائي الكيرين رجال ، وودع لاعبي منتخبنا الوطني عبد الرحمن امبابي وحسين ناصر المنافسة من الدور الأول.



وتشهد الفترة المسائية إقامة 4 نهائيات هي نهائي الكيرين رجال والاسبرنت سيدات والماديسون سيدات ، بالإضافة لسباقات نهائي الاومونيوم رجال.



وتشارك في البطولة 58 دولة ، وتكمن أهمية البطولة في كونها أحد البطولات التي تساهم في النقاط الترتيبية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 .