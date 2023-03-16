النشرة الدينية.. الأوقاف تستعد لآخر جمعة من شعبان.. و8 أعمال مستجابة لإحياء حتى ليلتها

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خالد الجندي: نعيش العصر الذهبي في كل المجالات خلال عهد السيسي
من يصفد في رمضان.. مردة الجن أم عموم الشياطين؟.. علي جمعة يجيب
أبرزها سورة الكهف.. 8 أعمال مقبولة في ليلة الجمعة الأخيرة من شعبان
آخر جمعة من شعبان.. وزير الأوقاف خطيباً بمسجد الهدي جنوب سيناء غدا
البحوث الإسلامية: الشرائع السماوية أوجبت النظر في التراث وجعلت ذلك فريضة دينية
هل يجوز عمل موائد الإفطار في رمضان من زكاة المال.. الإفتاء تحسم الجدل