رئيس جامعة الأزهر يشهد الحفل الختامي لمعرض كلية الزراعة الخامس

شهد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومحمد عبد الخالق أمين عام الجامعة، وسعاد بكر امين عام الجامعة المساعد لفرع البنات، وحامد سيد إسماعيل امين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الحفل الختامي، لمعرض الأزهر الزراعي في نسخته الخامسة الذي نظمته كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة،برئاسة الدكتور جمال عبد ربه عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، على مدار أربعة أيام.

ورحب رئيس الجامعة بالحضور جميعا مقدما لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

ونقل رئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لجميع المشاركين من الوزارات والسفارات والمؤسسات الوطنية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية الزراعة وكلية الهندسة الزراعية وكلية الاقتصاد المنزلى، مشيرا إلى أن هذه هي جهود جامعة الأزهر وعطائها الدائم والمستمر.

وطالب رئيس الجامعة بتضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن أول قمة للمناخ كانت في عام 1992، وكانت توصياتها هي الحفاظ على المناخ والحد من الاحتباس الحراري الذي نعاني ويعاني العالم منه اليوم.

وأشاد الدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا بجهود كلية الزراعة وتنظيمها للمعرض الزراعي الخامس، مؤكدا على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة بكافة مؤسساتها الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن ما تقوم به جامعة الأزهر يعد امتدادا لدور الدولة المصرية.

وطالب بتضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني للحد من التغيرات المناخية، وأن تكون كليات الزراعة كليات منتجه.

وعبر الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، عن سعادته وفخره بتنظيم معرض الأزهر الزراعي الخامس مشيدا بجهود الكلية في تنظيم المعرض وما تضمنه من منتجات غذائية.

ومن جانبه ثمن اللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، جهود كلية الزراعة، وأعلن استعداده لدعم الكلية وكافة كليات الجامعة في مختلف الأنشطة التي تقوم عليها تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر، ولفيف من المشاركين من وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي، والسفارات والمراكز البحثية.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم القامات العلمية الكبيرة التي أسهمت في عقد وتنظيم المعرض الزراعي الخامس.