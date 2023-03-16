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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

صدى البلد

يرى الإعلامي محمد بركات، أن الهلال لديه فرصة كبيرة للفوز على صنداونز في مباراة الفريقين المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.
وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الناس لازم تنسى مستوى الهلال في المواسم السابقة، الفريق السوداني مختلف تماما في النسخة الحالية".
وتابع: "فوز الهلال على صنداونز في المباراة المقبلة شيء متوقع ومش صعب زي ما ناس كتير بتقول وبتؤكد إن صندوانز هيفوت الماتش للهلال".
وواصل: "صنداونز فريق قوي وله كل احترامه ولكنه مش اسطوري، والأهلي قدر يتعامل معاه في المواسم الماضية وتفوق عليه في نسختي 2020 و2021".
وأتم: "الأهلي تعامل بشكل خاطئ مع مباراة صنداونز في القاهرة، وكان عليه الحفاظ على التقدم".

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