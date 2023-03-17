الأوقاف تكرم محافظ جنوب سيناء لاختيار مسجد الصحابة ثاني الأفضل أداء لـ2022م

كرَّم أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللواء أ.ح خالد عبد العال محافظ جنوب سيناء لاختيار مسجد الصحابة ثاني أفضل مسجد أداءً لعام 2022م دعويًّا وإداريًّا، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، والشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والشيخ جمال معوض إسماعيل مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ، مساء اليوم الخميس 16/ 3/ 2023م بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.

ثاني أفضل مسجد أداءً لعام 2022م

وفي كلمته رحب اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالسادة الحضور، موجهًا التحية لوزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة، والدكتور/ شوقي علام مفتى الجمهورية، على حضورهما الكريم بهذه البقعة الطاهرة والمكان الطاهر، والذي حاز المسجد المثالي الثاني أداءً على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تميزه معماريًّا، مؤكدًا أن الدولة ماضية قدمًا في عمارة المساجد، ومنها مسجد الهدى بمدينة دهب، والذي سيتم افتتاحه غدًا، والذي أصبح صرحًا شامخًا بفضل جهود وزارة الأوقاف وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، إضافة إلى مسجد آخر يبنى على نفس القدر من الشموخ والعظمة بمدينة نويبع سيتم افتتاحه في ذكرى انتصارات أكتوبر 2023م بإذن الله تعالى، وكلها مساجد جامعة، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من بناء لبيوت الله (عز وجل) أمر يدعو للفخر، وأن المحافظة ماضية في بناء بيوت الله (عز وجل) على أفضل صورة.

وفي كلمته قدم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير لأوقاف الشكر للواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء على هذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا أن عمارة المساجد وما تم فيها وما يتم في أرض مصر غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي ما تم إنشاؤه أو إحلاله وتجديده أو صيانته وتطويره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكثر من ١٠ آلاف وستمائة مسجد، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية ولا نعلم له مثيلًا في تاريخ أي دولة أخرى، موضحًا أن لمسجد الصحابة مكانة خاصة من أبعاد متعددة: أولها أن هذا المسجد فيه توفيق من الله تبارك وتعالى، وشرفت مع اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن تابعنا مراحل إنشائه لحظة بلحظة، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تم إنهاء الأعمال في هذا المسجد، ولم تبخل محافظة جنوب سيناء بأي جهد للخروج بهذا المسجد على هذه الصورة بفضل صدق النية وإخلاص القائمين عليه.

مؤكدًا أن مسجد الصحابة سيظل علامة في تاريخ الدولة المصرية من الصعب أن يتكرر وما بذل فيه من جهود كان بصناعة دقيقة متأنية أصبح بها علامة بارزة وفي كل يوم يزداد مكانة في النفوس ترسخت بفضل الله، وسيظل علامة شامخة بارزة في مجال العمارة الإسلامية، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعل هذا الصرح في ميزان حسنات المهندس/ فؤاد حافظ (رحمه الله) والذي قام ببنائه وإخراجه على هذا الأنموذج الفريد، مؤكدًا على بركة هذا البناء بما يحويه من مركز إسلامي باللغات الأجنبية.

كما أكد وزير الأوقاف أن التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء تعاون فريد من نوعه على كافة المستويات، مشيدًا بهذا التعاون الذي أثمر بناء عدة مساجد في مدة وجيزة أقل من المدة المحددة، مشيرًا إلى أنه قد تم بناء 21 مسجدًا في مدة 21 شهرًا تقريبًا، وأن كل المساجد التي يتم افتتاحها من المساجد الكبرى أو المساجد الجامعة، هذا بالإضافة إلى تنظيم مسابقة للقرآن الكريم بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمحافظة، وتخصيص مبلغ 200 ألف جنيه مناصفة بينهما، مشيرًا إلى أن ما تم توزيعه من لحوم الصكوك في محافظة جنوب سيناء 27 طن، ولدينا خطة لتوزيع 300 طن في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى توزيع مليون ونصف شنطة غذائية بالتعاون مع وزارة التضامن.

كما أكد معاليه أن وزارة الأوقاف تسعى لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى فخدمة بيوت الله (عز وجل) شرف، وصيانتها وعمارتها قربة إلى الله (تبارك وتعالى)، وأن مسجد الصحابة كما يمتاز بحسن بنائه، فهو يتميز أيضًا بالجهود الدعوية التي تقام فيه من دروس ومقارئ وبرامج خاصة بالطفل.

هذا وقد كرَّم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أسرة المهندس/ فؤاد حافظ توفيق (رحمه الله) مصمم مسجد الصحابة وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء بلا حدود في عمل تصميمات مسجد الصحابة، كما كرَّم أيضًا مسجد الصحابة بشرم الشيخ وجميع القائمين عليه دعويًّا وإداريًّا وذلك لاختياره ثاني أفضل مسجد أداء في مصر لعام 2022م.