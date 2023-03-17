أخبار السيارات|أشهر 5 سيارات صينية في مصر.. أشهر سيارة هاتشباك فرنسية بـ 100 جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تعتبر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في سوق السيارات المستعملة، وتتميز السيارة بتصميمها العصري، واعتماديتها نظراً لتوفر قطع غيارها ورخص أسعارها.

يشهد السوق المصري منافسة قوية بين العديد من العلامات التجارية الصينية، والتي نجحت خلال العامين الماضيين في تحقيق انتشار وشعبية كبيرة بالسوق المصري.

تقدم العلامة التجارية الألمانية أودي أسطولاً من السيارات الفارهة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين أِشهر سياراتها A8 والتي شهدت تخفيضاً يصل الى 70% على قيمة الوديعة الخاصة بها ضمن مبادرة استيراد السيارات من الخارج.

يبحث العديد من المستهلكين عن سيارات اقتصادية مستعملة بحالة جيدة أو متوسطة لأداء المهام اليومية البسيطة، تتميز بالاقتصادية في استهلاك البنزين، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

تمتلك سيارات العلامة التجارية الألمانية BMW شهرة وشعبية كبيرة داخل السوق المصرية وتعتبر BMW X3 أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية الخاصة باستيرادها 70%، بالإضافة للعديد من التسهيلات الآخرى.

شهدت أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ارتفاعا جديداً لأسعارها بالسوق المصري، وبلغت قيمة الزيادة حوالي 5 آلاف جنيه، وتتوفر السيارة بفئتين هما BASELINE و HIGHLINE.