أخبار السيارات|أشهر 5 سيارات صينية في مصر.. أشهر سيارة هاتشباك فرنسية بـ 100 جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :
بـ 100 ألف جنيه.. اشتر أشهر سيدان صينية مستعملة| صور
تعتبر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في سوق السيارات المستعملة، وتتميز السيارة بتصميمها العصري، واعتماديتها نظراً لتوفر قطع غيارها ورخص أسعارها.
بداية من 615 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات صينية في مصر| صور
يشهد السوق المصري منافسة قوية بين العديد من العلامات التجارية الصينية، والتي نجحت خلال العامين الماضيين في تحقيق انتشار وشعبية كبيرة بالسوق المصري.
بخصم 70%.. اشتري أودي A8 بدون جمارك| تفاصيل
تقدم العلامة التجارية الألمانية أودي أسطولاً من السيارات الفارهة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين أِشهر سياراتها A8 والتي شهدت تخفيضاً يصل الى 70% على قيمة الوديعة الخاصة بها ضمن مبادرة استيراد السيارات من الخارج.
لو متوظف جديد .. أشهر سيارة هاتشباك فرنسية بـ 100 جنيه | صور
يبحث العديد من المستهلكين عن سيارات اقتصادية مستعملة بحالة جيدة أو متوسطة لأداء المهام اليومية البسيطة، تتميز بالاقتصادية في استهلاك البنزين، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.
أشهر سيارات BMW الرياضية بخصم 70%.. صور
تمتلك سيارات العلامة التجارية الألمانية BMW شهرة وشعبية كبيرة داخل السوق المصرية وتعتبر BMW X3 أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية الخاصة باستيرادها 70%، بالإضافة للعديد من التسهيلات الآخرى.
أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر| صور
شهدت أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ارتفاعا جديداً لأسعارها بالسوق المصري، وبلغت قيمة الزيادة حوالي 5 آلاف جنيه، وتتوفر السيارة بفئتين هما BASELINE و HIGHLINE.