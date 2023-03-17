شقيقة كريستيانو رونالدو تخطف أنظار جمهورها بـ إطلالة مثيرة



استطاعت كاتيا أفيرو، شقيقة البرتغالى كريستيانو رونالدو، أن تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت كاتيا افيرو بإطلالة جذابة مرتدية توب شيفون باللون الأبيض واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها.



حجز فريق النصر السعودى تأهله للدور نصف النهائى من كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023، عقب فوزه على نظيره فريق أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، فى إطار منافسات الدور ربع النهائي.



وخسر النصر آخر مبارياته في الدوري السعودي، أمام اتحاد جدة بهدفٍ دون رد وفقد الصدارة لصالح العميد، أما نادي أبها فقد تعادل مع الفتح في آخر لقاءاته.

