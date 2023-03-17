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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية بالدقهلية: أحمد شهيد وده اللي صبرني وحمزة وعمر هما الذكرى

الشهيد احمد الضبيعى
الشهيد احمد الضبيعى

ضحوا بأرواحهم  من أجل مصر الحبيبة انهم شهداء مصر الأبرار ويبكي ويحزن احباءهم على رحيلهم  خاصة أمهات الشهداء الذين فقدوا فلذات  أكبادهم . 

اختارت وزارة الداخلية  الأم المثالية للشهداء وهى والدة  الشهيد أحمد الضبيعي ابن ميت العامل وهى   الحاجة فايزة كساب  تلك الام الفاضلة ةالتى ترملت على ابناءها وهى فى سن ال٤٠ عاما.


وتحدثت عبر بث مباشر لصدى البلد  قائلة" لدى أربعة أبناء ابنى الأكبر العميد محمد والشهيد احمد رحمة الله عليه وابنتين ربيتهما والحمد لله بأخلاق ومبادئ وتخرجا جميعا من الجامعة، ترملت وانا فى سن الأربعين عليهم ورفضت الزواج فهما أبناء رجل تطيب بذكره المجالس رحمة الله عليه" .

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وواصلت والدة الشهيد أحمد الضبيعي  " ابنى الشهيد احمد كان من اطيب خلق الله ؛ كان يعطف على المساكين وكان  يحبه كل من يعرفه  وتمنى الشهاده ونالها حيث انه كلما استشهد احد من زملاء كان يدعو الله ان يلحق به ، وقبل استشهاده كلمنى وقال  خلى بالك غلى صحتك يا ست الكل، فراقه اوجعنى وعزائى هو انه شهيد ضحى بروحه من اجل مصر ومطارده الخارجين عن القانون:
وواصلت "كل ما اتمناه من الله عز وجل ان يمن الله علي بالصحة لكى ارى حمزة وعمر اولاد الشهيد محققين حلمهما بأن يصبحا ضباطا فهما اجمل ذكرى من الشهيد رحمة الله  عليه وليصبرنى الله على ما كان" .

وتابعت " اشكر وزارة الداخلية على اختيارهم لى كأم مثالية وهذا شرف لى فهى لاتنسى شهداء مصر ولا اسرهم واوجه نصيحتى  لكل ام رحل زوجها ان تتفرغ لأبناءها فهم الخير الباقى لهم وكل عام ومصر وشعبها في امان وحفظ الله".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2419243638233458&id=278847558797035&mibextid=NnVzG8

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