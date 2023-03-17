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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستال بالاس يعلن إقالة باتريك فييرا من تدريب الفريق

باتريك فييرا
باتريك فييرا

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، إقالة باتريك فييرا من تدريب الفريق، بسبب تدهور نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.


وقال ستيف باريش رئيس النادي في تصريحات لموقع كريستال بالاس الرسمي:"لقد تم اتخاذ القرار الصعب بإقالة باتريك فييرا من تدريب الفريق، بعد أن وضعتنا النتائج في الأشهر الأخيرة في وضع غير مستقر في الدوري وشعرنا بأن التغيير ضروري من الاستمرار في المسابقة".

 

أضاف"لقد بذل باتريك فييرا كل ما في وسعه للنادي، ونشكره جميعًا وطاقمه على على ما بذلوه من أجل خدمة الفريق".


أضاف:" عملية تعين مديرا فنيا جديدا جارية، وسنقدم وسنقدم تحديثًا في الوقت المناسب، كما سيبقى دين كيلي كمدرب حراس المرمى.


يذكر أن كريستال بالاس يتواجد في المركز الـ 12 بمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

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