تنظيم ملتقى تشغيل الخريجين .. ربط الطلاب بسوق العمل .. كارت تأمين صحي.. مكافآت | جامعة حلوان في أسبوع

رئيس جامعة حلوان:

تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بما يتسق مع توجهات الدولة

تخصيص جناح داخل الجامعة متعلق بتشغيل الطلاب

نهتم بالرعاية الصحية للعاملين ومنتسبي الجامعة

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

ونظمت جامعة حلوان "ملتقى تشغيل الخريجين التاسع عشر"، على مدار يومين بمشاركة 71 شركة، و6 كيانات بالجامعة، في مجالات عديدة منها: “المطاعم والفنادق، الطبية، الهندسية، التجارية، الاجتماعية، التدريبية، الاستشارات، الموارد البشرية، الدعاية والإعلان، الصناعات الخشبية، العقارات”.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن عقد هذا الملتقى، يأتي في إطار التوجه العام للجامعة نحو المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، واهتمامها بكل قضاياه، وفي ظل الاهتمام بأبنائنا الطلاب، حيث تتشرف الجامعة بتنظيم ملتقى التوظيف في دورته التاسعة عشر، والذي يهدف في الدرجة الأولي إلى ربط سوق العمل بالجامعة، سعيا لخلق فرص عمل للخريجين متوافقة مع قدراتهم ومهاراتهم.

وأعلن رئيس جامعة حلوان، خلال الملتقي عن عمل جناح خاص لتشغيل الطلاب داخل جامعة حلوان في كل التخصصات في الوحدات الإنتاجية بالجامعة.

وأضاف أن هذا الملتقى يعد منصة تعريفية للطلاب بالمواصفات والقدرات التي يتطلبها سوق العمل، حتى يكون في مقدوره إعداد نفسه بشكل صحيح بما يتناسب مع احتياجاته وبما يتناسب مع خريجي جامعة حلوان، و يعد هذا الملتقى أحد الجهود الحثيثة لجامعة حلوان لربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلباته التطبيقية في شتى مجالات العمل بما يتوافق مع خطة الدولة 2030.

ومن جهته، أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة حلوان بدأت منذ عام 1997 في تنظيم ملتقى يهدف إلى الجمع بين خريجي الجامعة ومختلف الهيئات والمؤسسات الباحثة عن خريجين جدد للتوظيف لديها، وكان صاحب الفكرة والمبادرة في تنظيم هذا الملتقى الدكتور حازم عطية الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حينئذ وقد نجحت هذه الفعالية نجاحا كبيرا، وباتت تعقدها الجامعة سنوياً تحت اسم "ملتقى تشغيل الخريجين".

وأضاف أن عدد المشاركين فيها، زاد على مدى تلك السنوات، بحيث أصبح الملتقى يضم هيئات وشركات ومؤسسات عديدة تقدم لطلاب الجامعة عدداً كبيراً من فرص التوظيف، واتسعت كذلك فكرة الملتقى لتشمل خدمات وأنشطة أخرى تقدم للطلاب، مثل الإعلان عن فرص التدريب ، منح الدعم للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى الندوات التعريفية التي تهدف إلى نقل الخبرة العملية للطلاب وإكسابهم بالمهارات اللازمة.

ونوه بأن الشركات والمؤسسات تسعى من ناحيتها إلى اجتذاب أفضل العناصر من بين الخريجين للعمل في صفوفها لما يتمتع خريج جامعة حلوان من قدرات معرفية وتقنية تؤهله لسوق العمل، ويتميز الملتقى هذا العام، بمشاركة واسعة حيث يضم العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات في كافة تخصصات كليات الجامعة، كما يشمل الملتقى هذا العام معرضاً للأعمال الفنية والابتكارات الطلابية.

كيانات الجامعة المشاركة في الملتقى، هي:

مركز التطوير الوظيفي CDC.

مركز رصد للمشكلات المجتمعية.

مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية.

مركز تسويق الخدمات الجامعية.

نادي ريادة الأعمال.

مكتب الحاضنات التكنولوجية.

كما تضمن الملتقى فقرة موسيقية لطلاب كلية التربية الموسيقية، وتكريم السادة رعاة الملتقى، وعقب ذلك تم افتتاح معرض لأعمال الطلاب من الكليات الفنية وشملت الأعمال تخصصات الكليات المشاركة في العرض بين السجاد والخزف والنحت والأعمال الفنية الجدارية والمعلقات النسيجية وأعمال الخشب والمنتجات المعدنية والحلي و الموزاييك ووحدات الإضاءة.

وفي إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة حلوان وجامعة كازان الفيدرالية الروسية، نسق مكتب العلاقات الدولية زيارة رسمية لوفد من جامعة كازان الفيدرالية الروسية، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مع كليات جامعة حلوان المناظرة.

وتضمن الوفد الدكتورة أوكسانا نائب مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وممثل عن كليتي إدارة الأعمال والسياحة، وميخائيل أبراميسكى عميد كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتورة كارينا نابولينا وكيل كلية الفنون والتصميم، والدكتور محمود شاهين منسق التواصل بالجامعة الروسية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في المجالات ذات الاولوية الاستراتيجية للجامعة، بما يتسق مع توجهات الدولة واستراتيجيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا على تميز الجامعة في مجالات الفنون والتراث الثقافي لما لديها من كليات ذات تاريخ عريق وخبرات أكاديمية وبحثية متميزة.

كما أشار الدكتور حسام رفاعي إلى حرص الجامعة على تطوير برامج دولية مشتركة في مجالات الفنون وإدارة الأعمال والسياحة والذكاء الاصطناعي باعتبارها محط اهتمام الوفد الروسي، كما أشاد بجهود كلية التجارة في مجال ريادة الأعمال وسعيه لتعزيز التبادل الأكاديمي الدولي بين الجامعتين.

وشجعت الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا على تفعيل بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الجامعتين في المجالات المشتركة وتطوير المشروعات البحثية وتشجيع النشر الدولي، كما أشارت إلى إمكانية تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية خاصة في مجال الفنون والتراث الثقافي.

فيما أشادت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، بالتعاون النشط مع جامعة كازان الفيدرالية الروسية في مجالات مختلفة سابقة منها تنظيم محاضرات افتراضية مشتركة، ومشاركة كلية التجارة وادارة الاعمال في القمة الاقتصادية الروسية، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى بحثى دولي لتشجيع تبادل البحوث المشتركة في مجال التنمية المستدامة، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس من جامعة كازان في المؤتمر الدولي لكلية التربية، وتنظيم ورش عمل طلابية مشتركة لتطوير مشروعات فنية بكليات الفنون.

وتضمن اللقاء تبادل أفكار التعاون في مجالات تطوير البرامج الدولية في تخصصات التصميم الداخلي، وتصميم الجرافيك والاتصال، والعمارة والمعلوماتية الطبية، وهندسة البرمجيات، والسياحة الرقمية الدولية، والادارة الاستراتيجية، والاقتصاد وقطاع الاعمال الدولي، وإدارة المدن الذكية. بالإضافة إلي التعاون في البحوث المشتركة، والتبادل الأكاديمي، ومشاركة جامعة حلوان في المنتدى الروسي الإسلامي.

وزف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خبرا مهما لجميع منتسبي الجامعة من العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث أعلن عن تعاقد الجامعة مع شركة مصر للتأمين للرعاية الصحية من أجل توفير الرعاية الطبية للعاملين أسوة بأعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية.

واضاف رئيس جامعة حلوان أنه سيتم توفير كارت التأمين الصحي وتوزيعه على جميع العاملين بالجامعة، اعتبارا من هذا الأسبوع.

وأكد قنديل الاهتمام بالرعاية الصحية للعاملين بالجامعة وكافة منتسبيها، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو أكبر من الكفاءة مع تزايد عدد الخدمات الطبية المقدمة ضمن المنظومة، حتى يتمكن جميع منتسبي الجامعة من الاستفادة منها، وتسعى الجامعة لتوفير الرعاية الصحية لكافة منتسبي الجامعة بهدف تقديم رعاية صحية للعاملين بالجامعة أسوة بأعضاء هيئة التدريس بجودة متميزة، من خلال التزام شركة التأمين بالعلاج الطبي المتفق عليه في حالة مرض أو إصابة المؤمن عليه بمرض أو إصابة مغطاة تأمينيًا، كذلك يتم التغطية الطبية الكاملة للعاملين بالجامعة في حالة إجراء العمليات الجراحية، وفتح غرف العمليات ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والعلاج بالليزر والمناظير التشخصية والجراحية وغيرها من المميزات الطبية.

كما انه في ظل اهتمام جامعة حلوان بالعاملين بها، والإداريين، وافق مجلس عمداء جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، على صرف مكافأة لجميع العاملين بالجامعة، من الحصص المقررة من رسوم الطلاب الوافدين والكليات، كـ"مكافآت"؛ وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الظروف الحالية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تحرص على دعم جميع العاملين بها، وتقدير مجهوداتهم وما يبذلونه من جهد فى خدمتها.