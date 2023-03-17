إشادة برلمانية بانطلاق مبادرة كتف فى كتف : تتسق مع توجيهات الرئيس السيسي لدعم المواطنين الأكثر احتياجا

برلماني:

تحية للشباب المصري الركيزة الأساسية للعمل التنموي

برلماني :

مبادرة كتف في كتف تعكس أصالة المصريين خلال أوقات الشدائد

نائب بالشيوخ:

كتف في كتف تتسق مع توجيهات الرئيس لدعم المواطنين الأكثر احتياجا

أشاد نواب البرلمان بانطلاق فعاليات احتفالية مبادرة كتف فى كتف بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية اليوم، الجمعة باستاد القاهرة، والتي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي للاحتفال بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من ٤ ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وقال النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة كتف في كتف، والتي جاءت بمشاركة مؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية واطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس السيسي، جاءت مستهدفة لكافة محافظات الجمهورية، من أجل تقديم خدمات حقيقية ومساعدات لمستحقيها، وذلك وفقا لقاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين.

وأكمل البدري أن كتف في كتف مبادرة جاءت نتاج توحيد جهود التحالف والحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى دورها الكبير في استهداف الفئات الأكثر إحتياجاً بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.



وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه المبادرة تأتي اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لمساندة المواطن الاكثر احتياجا في المقام الأول، لدعمه في تجاوز الصعوبات التي يشهدها خاصة مع ارتفاع الاسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولفت النائب محمد صلاح البدري ان هذه النوع من التوجيهات يؤكد دراية المجتمع الاهلي والمدني بحالة المواطن، مشيرا إلى ان هذا التوقيت تحديدا يحتاج فيه المواطن دعم لمواجهة ما خلفته الازمات التي عصفت بالعالم على مدار السنوات الماضية من آثار تضخمية لم نشهدها من قبل.

وقال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن انطلاق احتفالية مبادرة "كتف فى كتف" بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، اليوم تكلل جهود 300 ألف متطوع، شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع ٦ مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك

أكد أنها تعكس أهمية العمل التطوعي للتفاعل مع احتياجات المجتمع وتوظيف دور المؤسسات الأهلية في الشراكة مع الدولة لتخفيف التدخل السريع في مد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.



وأضاف "جمعة"، أن تلك المبادرة العظيمة تظهر أصالة وعراقة المصريين في إعلاء قيم الترابط والتكافل، لاسيَّمَا في أوقاتِ الشدائد ويجعل المصريين كتف في كتف، وإيماناً من القيادة السياسة بتوحيد الصف والجهود التنموية والاجتماعية، لإعطاء رسالة بأننا جميعًا واحد، وأن الدولة بكافة مؤسساتها وشعبها تصطف كتفًا بكتف للعبور من تحديات المرحلة بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية لتتلائم مع المتغيرات العالمية الراهنة وما تبعها من موجة تضخمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنها تستكمل ما اتخذته الدولة من منهج خلال الفترة الماضية لتنويع أشكال تخفيف العبء عن كاهل البسطاء وتوافر السلع الأساسية للمواطن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، سواء بانتشار معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية وإصدار حزمة قرارات لتحسين الأجور وزيادة الفئات المالية لبرنامج تكافل وكرامة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تأمين الاحتياجات الغذائية مراعاة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتحجيم تبعاتها عليهم.

وأوضح "جمعة"، أن المبادرة تأتي نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني متمثلًا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالقطاع الخاص، مؤكدا أن التحالف استهدفت القضاء على ازدواجية المنفعة، وتخفيف الأعباء عبر حزمة من المساعدات ليست فقط عينية ونقدية، وإنما العمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والاستثمار في أفراده وأطفالها؛ بمد التمكين الاقتصادي لضمان دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم.

وقال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، ان الاحتفالية شارك فيها ٣٣ كيان تنموي يشمل كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة كتف في كتف، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس السيسي، تستهدف جميع ربوع مصر، حيث أن في هذا التوقيت لابد أن يظهر دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، متمنياً أن يشارك الجميع في هذه المبادرة.

وشدد النائب محمود منصور الى ان ما يميز مبادرة "كتف بكتف" ، هو دور الشباب الفاعل فى للعمل الأهلي،و أن علينا أن لا نغفل دور الشباب المتطوع الذي يشكل ركيزة أساسية للعمل التنموي في مصر.