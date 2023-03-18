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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالأرقام .. ننشر أهم الدول المستوردة للصهاريج المصرية خلال 2022

صدى البلد

استحوذت 10 دول على 54% من إجمالي قيمة صادرات مصر من الصهاريج  بنحو 186,706 مليون دولار.
واضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان  تايلاند جاءت في المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة للجسور والصهاريج المصرية بقيمة 39,093 مليون دولار في مقابل 7,035 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 456%.


واحتلت السعودية المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المستوردة للجسور والصهاريج من مصر بقيمة  29,843 مليون دولار في مقابل 25,276 مليون دولار بنمو 18%.

ونمت قيمة صادرات مصر من الجسور والصهاريج لليبريا لنحو 24,636 مليون دولار في مقابل 1,373 مليون دولار بنمو 1695%.

وقفزت صادرات مصر من الجسور والصهاريج للأردن بنسبة 208% خلال  2022 لتبلغ 15,676 مليون دولار في مقابل 5,084 مليون دولار خلال 2021، ولفرنسا بنسبة 110% لتبلغ 9,78 مليون دولار في مقابل 4,663 مليون دولار.

وارتفعت قيمة صادرات الجسور والصهاريج المصرية إلى إيطاليا لنحو 20749  مليون دولار في مقابل 18,862 مليون دولار بنمو 10%،  وللإمارات بنسبة 19% لتسجل 10,695 مليون دولار في مقابل 8,988 مليون دولار.

ونمت قيمة صادرات الجسور والصهاريج المصرية إلى الأردن لتسجل 14,052 مليون دولار في مقابل 5,084 مليون دولار بنمو 208%،  وإلى فرنسا بنسبة 110% لتسجل 9,78 مليون دولار في مقابل 4,663 مليون دولار.

وتراجعت قيمة صادرات مصر من الجسور والصهاريج إلى أمريكا بنسبة 21% لتسجل 8,674 مليون دولار في مقابل 11,018 مليون دولار، و إلى تنزانيا بنسبة 14% لتسجل 11,387 مليون دولار في مقابل 13,215 مليون دولار،  وإلى السودان بنسبة 3% لتبلغ 16,173 مليون دولار في مقابل 16,605 مليون دولار.

صادرات مصر المجلس التصديرى المجلس التصديري لمواد البناء الدول المستوردة التصديري لمواد البناء السعودية

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