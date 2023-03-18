حبس سائق سرق حقيبة سيدة أجنبية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – بعض الأوراق) خاصين بإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول تركتها سهواً بالسيارة قيادته وإنكاره وجود الحقيبة

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل لكشف ملابساتها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بإحدى شركات النقل الخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بالاستيلاء على حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – بعض الأوراق) خاصين بإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول تركتها سهواً بالسيارة قيادته وإنكاره وجود الحقيبة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات المتنوعة.

وبمواجهته أمام أجهزة أمن القاهرة إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضاف بتخلصه من الأوراق والحقيبة ، وإنفاقه جزء من المبلغ على متطلباته الشخصية ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم ، وإتهمته بالسرقة.